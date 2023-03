Andrew Lloyd Webber: Syn laureata Oscara jest w stanie krytycznym

Nicholas Lloyd Webber obrał tę samą zawodową ścieżkę, co jego sławny ojciec. 43-letni kompozytor stworzył muzykę do takich produkcji, jak serial BBC "Love, Lies and Records", dramat "The Last Bus" czy krótkometrażowy dreszczowiec "Mr. Invisible". Do jego najbardziej rozpoznawalnych dzieł należy musical "Fat Friends: The Musical" z 2017 roku, którego premiera odbyła się na deskach teatru Grand Theatre w Leeds.



Jest on też znany z opracowania symfonicznej wersji "Małego Księcia" opartej na kultowej książce Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Nicholas Lloyd Webber wyprodukował także album "Cindarella" autorstwa swojego ojca, za który w 2021 roku zdobył nominację do nagrody Grammy.