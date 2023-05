"Origin of Species" to kolejny gorący tytuł, który trafił na targi filmowe towarzyszące 76. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes, który rozpocznie się już 16 maja. W tym roku są one szczególnie ważne dla dystrybutorów, którzy już wkrótce mogą zacząć borykać się z problemami związanymi z trwającym w Hollywood strajkiem scenarzystów. Z jego powodu w kolejnych miesiącach może zacząć brakować nowych projektów do realizacji. Targi filmowe w Cannes to jeden z ostatnich momentów, aby wejść w posiadanie gotowych już, czekających na realizację scenariuszy. Jak zauważa portal Deadline, wiele z proponowanych tam projektów budzi wątpliwości, jeśli chodzi ich wartość dla celów dystrybucyjnych i źródła finansowania. Ale nowy film dwukrotnego zdobywcy Oscara za "Piękny umysł" raczej spotka się z zainteresowaniem.

Innym oferowanym w Cannes przez AGC filmem będzie też "The Found Us" ("Odnaleźli nas"), którego reżyserem jest Neill Blomkamp . Główną rolę w tym thrillerze o porwaniach przez kosmitów zagra Joel Kinnaman ("For All Mankind").