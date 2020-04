Amy Schumer przekazała szpitalowi maseczki ochronne

Znana aktorka komediowa i stand-uperka Amy Schumer postanowiła wspomóc szpital, w którym pracuje jej przyjaciółka. Jest pielęgniarką, która opiekuje się pacjentami zakażonymi koronawirusem. Gwiazda podarowała placówce m.in. maseczki ochronne.

Amy Schumer dołączyła do grona gwiazd, które zaoferowały swoją pomoc w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Specjalizująca się w stand-upie komiczka postanowiła podarować 2,5 tysiąca maseczek ochronnych oraz 2,5 tysiąca zestawów zawierających środki do dezynfekcji szpitalowi Oceanside w stanie Nowy Jork.

Wybór nie był przypadkowy. W tej placówce jako pielęgniarka pracuje wieloletnia przyjaciółka gwiazdy, Jen Cloudman. Schumer połączyła siły z założoną przez Bethenny Frankel fundacją BStrong, aby jak najszybciej przekazać darowiznę.



Gwiazda komedii "Wykolejona" zdecydowała się na taki gest po tym, jak usłyszała, że zespół medyków ze szpitala, w którym pracuje jej przyjaciółka jest "przerażony perspektywą wyczerpania zapasów maseczek ochronnych". I natychmiast zareagowała. "Przyjaźnimy się od 30 lat. Cały czas rozmawiamy na chacie i wspieramy się w tym trudnym okresie. Podczas jednej z naszych rozmów Amy powiedziała: 'Zróbmy to, mogę wam pomóc'" - wyznała Cloudman w rozmowie z "People".

Po otrzymaniu darowizny personel szpitala w Oceanside podziękował Schumer podczas wideo-rozmowy. "Nawet nie wiesz, ile to dla nas znaczy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dzięki temu czujemy się dużo bezpieczniej. Wiele przeszliśmy w ciągu ostatnich tygodni, a świadomość, że ludzie się o nas troszczą, robiąc wszystko, co w ich mocy, by nam pomóc, dodaje nam otuchy" - powiedziała Cloudman.



"To ja jestem wdzięczna za to, co robicie. Tak bardzo mi przykro, że musicie przez to przechodzić" - odparła Schumer, nie kryjąc wzruszenia. "Jestem dumna z tego, że cię znam, Jen" - dodała.