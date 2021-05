Amy Schumer: Najzabawniejsza dziewczyna Ameryki

Przesuwa granice dobrego smaku, łamie konwenanse i nie boi się tematów, które uznawane są za kontrowersyjne. Amy Schumer - amerykańska aktorka komediowa, specjalizującą się w stand-upie, scenarzystka oraz producentka, kończy 40 lat. Z tej okazji wspominamy jej drogę na szczyty komediowej sławy. "Nie chcę brać udziału w tej grze i odnieść sukcesu. Chcę zmienić jej zasady" - mówiła w rozmowie z magazynem "Vogue".

Amy Schumer / Robert Kamau / Contributor /Getty Images

Reklama

Na swoim koncie ma już występy w kilku filmach, własny serial komediowy ("Inside Amy Schumer"), nagrodę Grammy oraz obecność na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi magazynu "Time".

Reklama

"Jestem kompletnie popieprzona i totalnie zakręcona, więc nie mogę zaoferować wam takich mądrości. Jedyne, co mogę zrobić, to przedstawić wam swoje błędy, pomyłki, swój ból i powody do śmiechu" - pisze w swojej książce "Dziewczyna z tatuażem na lędźwiach".



Wideo Inside Amy Schumer: trailer

Jennifer Lawrence twierdzi, że Amy Schumer jest najśmieszniejszą osobą, jaką zna. Ona sama uważa, że choć nie wygląda jak miss świata, to mogłaby mieć każdego faceta. "Nie ma nic złego w celebrowaniu piękna, tylko że ono przybiera rozmaite formy" - przyznała w swojej książce. Do jednej z ról schudła kilka kilo i dziś twierdzi, że był to błąd.

Amy Schumer w łóżku z bohaterami "Star Wars" 1 / 6 Ta sesja zdjęciowa narobiła sporego zamieszania. Komiczka Amy Schumer pojawiła się na okładce najnowszego numeru magazynu "GQ" w erotycznej scenie z robotem C-3PO znanym z serii filmów "Gwiezdne Wojny". Źródło: materiały prasowe Autor: GQ udostępnij

Życiowy roller coaster Amy Schumer

Amy Schumer urodziła się 1 czerwca 1981 roku w luksusowej nowojorskiej dzielnicy Upper East Side na Manhattanie jako pierwsze dziecko Schumerów. Rodzice posiadali dobrze prosperującą firmę z meblami dla dzieci. Ojciec pochodził z ukraińsko-żydowskiej rodziny, a mama była protestantką, która jeszcze przed ślubem przeszła na judaizm. Młoda Schumer wychowywana była jako żydówka i sama po latach przyznała, że w dzieciństwie musiała mierzyć się z antysemityzmem.

Dziewczynka dorastała w luksusach, jednak gdy miała dziewięć lat biznes jej ojca zbankrutował, a ona musiała nauczyć się żyć już bez prywatnego samolotu i wakacji na Bahamach. Kilka lat później ojciec zachorował na stwardnienie rozsiane, a rodzice rozstali się. Schumer zamieszkała z matką na Long Island.

"Śmieję się z najsmutniejszych chwil w życiu, zwłaszcza wtedy, gdy są okropne, ponieważ bywają jednocześnie komiczne. To wszystko, co możemy zrobić, kiedy coś sprawia nam ból" – napisała po latach w swojej książce.



Gwiazda ma młodszą siostrę Kim, także komediantkę, pisarkę i producentkę oraz przyrodniego brata Jasona, muzyka z Chicago. Jak sama twierdzi, w szkole była "największym koszmarem belfrów" i klasowym klaunem.

Przez dwa lata pracowała jako barmanka i kelnerka. Studia aktorskie ukończyła w 2003 roku, zagrała wtedy m.in. w czarnej komedii "Keeping Abreast", w której wcieliła się w rolę kobiety po nowotworze piersi. We własne urodziny w 2004 roku debiutowała jako stand-uperka, a już trzy lata później nagrała swój pierwszy występ dla Comedy Central. Prowadziła także nocny program w Fox News, ale i pisywała felietony do magazynu "Cosmopolitan". W 2015 roku poprowadziła galę MTV Movie Awards, znalazła się również na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata magazynu "Time".

Widzowie mogą dobrze pamiętać ją m.in. z komedii romantycznej "Wykolejona". Schumer zagrała w niej główną rolę, ale także napisała scenariusz. Główna bohaterka jest dziennikarką i niezmordowaną imprezowiczką, której credo brzmi: "Monogamia nie istnieje".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wykolejona" [trailer]

Z kolei w komedii "Jestem taka piękna" aktorka wcieliła się w zwykłą kobietę, która wskutek niezwykłych zdarzeń zaczyna wierzyć, że jest najpiękniejszą i najzdolniejszą osobą na świecie.



"To nie film, w którym brzydki troll staje się piękny, chodzi o kobietę, która ma niskie poczucie własnej wartości. Każdy ma prawo tak się czuć, niezależnie od tego, jak wygląda. Myślę, że każdy z nas zmaga się z tym problemem. Zapewne wśród twoich przyjaciół jest wiele takich osób, które są piękne, a również borykają się z niską samooceną" - zauważyła Schumer w wywiadzie dla portalu Vulture.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jestem taka piękna!" [trailer] materiały dystrybutora

Schumer prywatnie

Amy Schumer spotykała się z zawodowym zapaśnikiem Nickiem Nemethem (ps. Dolph Ziggler) i komikiem Anthonym Jeselnikiem.

W 2018 roku w Malibu poślubiła szefa kuchni Chrisa Fischera. 5 maja 2019 roku para doczekała się syna o imieniu Gene. Po przerwie związanej z macierzyństwem twórczyni powróciła już do pracy. Wkrótce będzie można ją zobaczyć w dramacie "The Humans".



Instagram Post

Zdjęcie Amy Schumer / Lloyd Bishop/NBCU Photo Bank/NBCUniversal / Getty Images