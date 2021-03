Amy Schumer: Bałagan w kuchni

Jeśli obowiązki związane z opieką nad dzieckiem powodują, że nie masz czasu na porządki, to nie rób sobie z tego powodu wyrzutów. Do takiego podejścia zachęca młode matki Amy Schumer, aktorka słynąca z poczucia humoru i dystansu do hollywoodzkiego blichtru. Ku pokrzepieniu serc młodych, zabieganych rodziców, gwiazda zaprezentowała na Instagramie bałagan, jaki panuje w jej kuchni. Ten filmik to doskonały lek na kompleksy.

Amy Schumer jest specjalistką od kpienia z hollywoodzkiego zadęcia, perfekcjonizmu i sztuczności /George Pimentel/WireImage /Getty Images

Zmęczona mama, która próbuje okiełznać panujący w domu chaos, to w mediach społecznościowych rzadki widok. Zdecydowanie częściej na zdjęciach możemy oglądać nieskazitelne, niemal sterylne domy i szczęśliwych, a nawet perfekcyjnie wystylizowanych rodziców ze swoimi równie pięknie prezentującymi się pociechami. Tyle tylko, że taki widok mocno odbiega od rzeczywistości. Szczególnie, kiedy jest się rodzicem małych dzieci.



Niewiele gwiazd jest jednak w stanie przyznać się do problemów z samodzielnym ogarnięciem chaosu, jaki potrafią zrobić kilkuletnie szkraby. Niedawno zrobił to George Clooney, który przyznał, że jego nowym "hobby" są prace domowe, pranie sprzątanie i próba okiełznania radosnego bałaganu, jaki robią w domu jego bliźniaki.

Tę presję doskonałości postanowiła również przełamać Amy Schumer. Na opublikowanym na Instagramie krótkim filmiku aktorka zaprezentowała się bez makijażu, stojąc w swojej kuchni i ukazując bałagan, jaki tam panuje. "Tak właściwie martwiliśmy się, że nie mamy pomocy w opiece nad dzieckiem. Ale w rzeczywistości radzimy sobie naprawdę dobrze, myślę, że możemy zdziałać więcej niż nam się wydawało. Pomoc nie jest nam potrzebna" - żartowała aktorka.

Filmik i towarzyszący mu wpis spotkał się z uznaniem fanów, a dla niektórych z nich okazał się bardzo pokrzepiający. "Czysty dom, co to jest? Nie widziałam go od 2020 roku" - skomentowała jedna z fanek. "Uwielbiam to, że mogę się do tego odnieść. Moje rośliny doniczkowe umierają, a w zlewie piętrzą się garnki i patelnie, ale dzieci żyją, są szczęśliwe. Tylko to się liczy, prawda?" - dodała kolejna fanka. "Ten wpis naprawdę zrobił mój dzień - takie jest moje życie" - dodała kolejna osoba.

Takie podejście Amy Schumer nie powinno dziwić nikogo, kto choć trochę śledzi jej poczynania. Gwiazda jest specjalistką od kpienia z hollywoodzkiego zadęcia, perfekcjonizmu i sztuczności. Jej filmiki, w których parodiuje zachowanie gwiazd od lat robią furorę w Internecie, a jej samej przyniosły większy rozgłos niż role aktorskie.