Amy Adams w ekranizacji bestsellera

Sześciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams wybrała dla siebie kolejny interesujący projekt. Będzie to ekranizacja czekającej na premierę debiutanckiej książki Rachel Yoder zatytułowanej "Nightbitch". Jej bohaterka zaczyna wierzyć w to, że zamienia się w psa. Książka pojawi się na półkach księgarskich latem przyszłego roku. Nie wiadomo, kiedy premierę będzie miał film na niej oparty.

Amy Adams lubi inetypowe projekty /Emma McIntyre /Getty Images

Jak podaje serwis "Deadline", prawa do ekranizacji książki "Nightbitch" zakupiło studio Annapurna Pictures. Scenariusz napisze autorka powieści Rachel Yoder, będzie ona też jednym z producentów filmu. Dla Amy Adams będzie to piąty film nakręcony razem ze studiem Annapurna. Wcześniej pracowali przy takich obrazach, jak "Mistrz", "American Hustle", "Ona" oraz "Vice". Występ w trzech z nich zakończył się dla aktorki nominacją do Oscara.



"Nightbitch" zapowiadana jest jako książka, która wyjawi "absurdalne i dzikie" prawdy dotyczące macierzyństwa. To czarna komedia. Jej bohaterką jest artystka, która po urodzeniu syna pozostaje w domu. Z czasem jest coraz bardziej zmartwiona i święcie przekonana o tym, że zamienia się w psa.

Zapowiada się więc film w klimacie niedawnego "Tully" z Charlize Theron oraz "Suki" w reżyserii urodzonej w Glasgow Marianny Palki. "Introwertyczka o samobójczych skłonnościach przechodzi iście kafkowską przemianę: z uczynnej żony i matki zmienia się we wściekłą sukę. Nie metaforycznie, lecz dosłownie. W psychotycznym szale, nago i z obłędem w oku biega i ujada jak pies. Zdradzający ją, lecz 'kochający' mąż nie godzi się na hospitalizację, a szczekającą żonę ze względu na bezpieczeństwo rodziny zamyka w piwnicy" - czytamy w festiwalowym opisie filmu.

Niedawno Amy Adams ukończyła zdjęcia do dwóch innych filmów. Rozważanego w kontekście nagród filmowych "Hillbilly Elegy" Rona Howarda oraz thrillera "Kobieta w oknie" Joego Wrighta na podstawie powieści A.J. Finn.