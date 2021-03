"Amonit": Pokazy przedpremierowe

Film "Amonit", w którym główne role grają Kate Winslet i Saoirse Ronan, będzie można obejrzeć w dniach 5-8 marca na pokazach przedpremierowych. Produkcja zadebiutuje na ekranach kin 12 marca.

Kate Winslet i Saoirse Ronan w filmie "Amonit" /materiały prasowe

"Amonit" przenosi widzów do Anglii, do roku 1840. Mary Anning (Kate Winslet) jest paleontolożką i kolekcjonuje skamieliny. Aby utrzymać siebie i chorą matkę, sprzedaje je turystom. Pewnego dnia do pracowni Mary przychodzi Roderick Murchison (James McArdle) wraz z żoną Charlotte (Saoirse Ronan). Roderick prosi Mary, aby zaopiekowała się Charlotte, u której zdiagnozowano melancholię. To dwie kobiety z zupełnie innych światów, ale wkrótce nawiązuje się pomiędzy nimi romans.

Film inspirowany jest życiem słynnej paleontolożki Mary Anning. Reżyserem produkcji jest Francis Lee, znany z głośnego filmu "Piękny kraj".

Kate Winslet, gwiazda "Titanica", o koleżance z planu Winslet wypowiada się w samych superlatywach.



"Saoirse jest bardzo utalentowana, aktorstwo ma we krwi. Postaci, które kreuje, są niesamowicie ludzkie. Jest zarazem osobą, przy której zawsze czujesz się dobrze, z którą możesz się identyfikować. To wiele mówi o tym, jakim jest człowiekiem" - powiedziała w jednym z wywiadów. I dodała, że sceny miłosne, które odgrywały wraz z Ronan, napawają ją dumą.

"Czułyśmy się bezpiecznie, myślę, że żadna z nas nie była tym skrępowana. Jestem naprawdę dumna z tych scen" - dodała Winslet.

Już od 5 marca rozpoczną się pokazy przedpremierowe filmu "Amonit". Oto lista kin, gdzie w dniach 5 - 8 marca można zobaczyć film:



Kraków - Kino Pod Baranami

Łódź - Charlie

Poznań - Muza

Warszawa - Novekino Wisła

Wrocław - Nowe Horyzonty



Szczegóły pokazów dostępne na stronach kin.