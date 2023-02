Jak opisuje serwis Deadline, 50-latek dostarczał prostytutki bogatym mężczyznom - producentom, aktorom i klientom kasyn. Zorganizował też co najmniej kilkanaście seksprzyjęć w USA i w Anglii. Na sutenerskiej działalności, który prowadził od 2010 do 2017 r. zarobił około 1,4 mln dolarów. Kilka kobiet zeznało, że było przez niego przymuszana do prostytucji, miał też siłą podawać im alkohol i narkotyki

