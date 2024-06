Amerykański aktor zaprasza na film, który "jest listem miłosnym do Polski"

Jesse Eisenberg nakręcił film w Polsce. "To list miłosny do Polski"

"Prawdziwy ból" to najnowszy film Jesse'ego Eisenberga , do którego zdjęcia realizowano w Polsce. Reżyser, który zagrał także jedną z głównych ról, osobiście zwrócił się do polskich widzów. Hollywoodzki gwiazdor zapowiedział swoją produkcję, a jego słowa poprzedzają prezentację pierwszego zwiastuna filmu.



"Cześć Polsko, tu Jesse Eisenberg. Zobaczcie zwiastun mojego nowego filmu 'Prawdziwy ból'. Film powstał w Polsce. Jest listem miłosnym do Polski i został zainspirowany moją wycieczką do Polski. Mam nadzieję, że wam się spodoba" - mówi aktor.

Wideo Jesse Eisenberg zaprasza polskich widzów na film "Prawdziwy ból"

"Prawdziwy ból": Fabuła, obsada, premiera

"Prawdziwy ból" to historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benjiego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

W pozostałych rolach występują: Will Sharp, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy, Daniel Oreskes. Producentami obrazu są: Dave McCary, Ali Hertin, Emma Stone, Jesse Eisenberg, Jennifer Semler i Ewa Puszczyńska ("Strefa interesów", "Zimna wojna").

Film zrealizowała ekipa w składzie: autor zdjęć Michał Dymek, scenografka Mela Melak, kostiumografka Małgorzata Fudala, szefowa działu charakteryzacji Olga Neihauer, montażysta Robert Nassau oraz kierowniczka castingu Jessica Kelly.

Film wkrótce w polskich. Na ekrany tytuł wprowadza Disney.