Amerykański aktor i raper skazany na 50 lat więzienia za liczne gwałty

Sąd w Los Angeles zadecydował, że 27-letni Kaalan Walker za zgwałcenie czterech kobiet i trzech nastolatek, trafi do więzienia na 50 lat. To nie był pierwszy raz, kiedy ten raper i aktor zmuszał do seksu.

Kaalan "KR" Walker w 2018 roku /Jason Koerner /Getty Images