Amerykańska Akademia Filmowa reaguje na falę protestów

Na pierwszy rzut oka wiadomość jest dobra. Nawet bardzo. Okazało się bowiem, że od teraz w Radzie Gubernatorów Amerykańskiej Akademii Filmowej zasiada więcej kobiet oraz twórców o kolorze skóry innym niż biały. Sedno tkwi jednak w proporcjach.

Ava DuVernay /Gregg DeGuire /Getty Images

Zmiany w składzie z ogromnym trudem można uznać za rewolucyjne. Bo choć jest więcej kobiet niż poprzednio, to... jest ich aktualnie 26 wobec 25 w poprzedniej Radzie. Jest w niej teraz również więcej "kolorowych" twórców. Ich liczba także zwiększyła się o jedną osobę - z 11 do 12.



Nowymi gubernatorami w Radzie są: Debra Zane (oddział ds. reżyserów castingu), Ava DuVernay (reżyserzy), Stephen Rivkin (montażyści), Linda Flowers (charakteryzacja i fryzury), Lynette Howell Taylor (producenci), Rob Bredow (efekty wizualne). Wśród osób ponownie wybranych do oddziału aktorskiego Rady znaleźć można też Whoopi Goldberg.



Każdy z gubernatorów może zostać wybrany trzykrotnie. Każdorazowo pełni tę funkcję przez trzy kolejne lata. Co jest ich zadaniem? Zarządzanie wizją działania Akademii, dbanie o płynność finansową oraz zapewnienie wypełniania statutowej misji Akademii. Każdy z członków Rady Gubernatorów zasiada w jednym z jej siedemnastu oddziałów poświęconych innym elementom sztuki filmowej. To członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej decydują o przyznawaniu najważniejszych nagród filmowych na świecie - Oscarów.



Lista nazwisk, które ubiegały się o wybór do Rady Gubernatorów, jest dość interesująca. Ava DuVernay pokonała takie nazwiska jak Reginald Hudlin, Kasi Lemmons, Bret Ratner, Jason Reitman oraz Michael Mann. W walce o oddział producencki Howell Taylor pokonała m.in. Jasona Bluma ze studia Blumhouse oraz krytyka Akademii Filmowej, Michaela Shamberga.

Whoopi Goldberg startowała o miejsce w Radzie razem z Colmanem Domingo, Richardem Dreyfussem, Joe Pantoliano, Lou Diamondem Phillipsem oraz Ritą Wilson. Polskim akcentem głosowania była porażka Janusza Kamińskiego, który nie otrzymał miejsca w oddziale operatorskim kosztem Mandy Walker.