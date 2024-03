"Amerykańcy niezależni" na Mastercard OFF CAMERA. Trzon programowy festiwalu

Sekcja stanowi przegląd niezależnych treściowo i produkcyjnie, bezkompromisowych i fascynujących produkcji zza oceanu. "Amerykańscy niezależni" i twórcy pokazywanych tu filmów - promują różnorodność, kreatywność i inspirują do eksploracji nowych perspektyw.

Ex-Husbands

Na mieszkającego w Nowym Jorku Petera spada nagła fala osobistych nieszczęść. Po ponad trzech dekadach małżeństwa opuszcza go żona, rozstają się także jego rodzice, mający niemal dwukrotnie dłuższy staż. Oparciem i pocieszeniem dla Petera stają się jego dorośli synowie - Nick i Mickey. Podczas gdy trwają przygotowania do wieczoru kawalerskiego jednego z nich, trafiają do meksykańskiego kurortu w Tulum, gdzie ma odbyć się cała impreza. Kiedy jednak coraz więcej rzeczy zdaje się iść nie tak, coraz silniej daje się zauważyć, że główny bohater nie jest jedynym mężczyzną przechodzącym kryzys egzystencjalny. Rozpisany na trzy głosy film Noaha Pritzkera urzeka swą bezpretensjonalnością i stanowi ciekawy głos w dyskusji o męskich słabościach, rzucając nowe światło na świat rozwodów, ucieczki i skomplikowanych relacji.

Reklama

Reżyseria: Noah Pritzker

Scenariusz: Noah Pritzker

Zdjęcia: Alfonso Herrera Salcedo

Muzyka: Robin Court

Obsada: Rosanna Arquette, Richard Benjamin, Zora Casebere, Eisa Davis, Griffin Dunne

Mother, Couch!

Niemal wszystko w produkcji Niclasa Larssona kręci się wokół tytułowych - matki oraz kanapy. Podczas rodzinnej wizyty w sklepie z meblami bohaterka zasiada na wystawionej na sprzedaż sofie, deklarując, że nie ma zamiaru z niej więcej wstać. Reżyser konsternuje widza tak, że ten czuje się niemal równie zaskoczony, co dorosłe już dzieci kobiety, między którymi toczy się dyskusja, jak poradzić sobie z kłopotliwą sytuacją. Zapanować nad nią próbuje zwłaszcza jeden z synów, David. Negocjacje, jakie prowadzi z kobietą, stają się asumptem do prześledzenia skomplikowanych, pełnych wzajemnych pretensji relacji, jakie łączą matkę i syna. Debiutujący Larsson może pochwalić się wyjątkową, jak na pierwszy pełnometrażowy film, gwiazdorską obsadą. W głównych rolach występują bowiem Ewan McGregor, Ellen Burstyn oraz Rhys Ifans.

Reżyseria: Niclas Larsson

Scenariusz: Niclas Larsson

Zdjęcia: Chayse Irvin

Muzyka: Christopher Bear

Obsada: Ewan McGregor, Rhys Ifans, Taylor Russell, Ellen Burstyn, Lake Bell

Nagrody: FF w Göteborgu - Nagroda Dragon

Year of the Fox

Ivy (przejmujaca rola Sarah Jeffrey) żyje w idyllicznej, pełnej luksusu, blichtru i pieniędzy rzeczywistości imprezowego Aspen. Pewnego dnia na nieskazitelnym obrazku pojawia się jednak poważna rysa. Bolesny rozwód przybranych rodziców dziewczyny sprawia, że ta traci grunt pod nogami. Czującej odrzucenie bohaterce nie pomaga patriarchalne środowisko, w którym pieniądz, władza i związane z nimi przywileje stają się najwyższą wartością. Doświadczona amerykańska reżyserka Megan Griffiths i scenarzystka Eliza Flug opowiadają o niebezpiecznej relacji między przywilejami a złudnym poczuciem bezkarności, a także o tym jak pozycja społeczna stanowi swego rodzaju zasłonę dla drapieżnych zachowań wymierzonych w słabsze jednostki. To nad wyraz aktualna historia tego, że nie wszystko złoto, co się świeci.

Reżyseria: Megan Griffiths

Scenariusz: Eliza Flug

Zdjęcia: Sevdije Kastrati

Muzyka: Matthew Emerson Brown, Jeramy Koepping, Joshua Morrison

Obsada: Sarah Jeffery, Jane Adams, Jake Weber, Balthazar Getty, Lexi Simonsen

Kraj: USA

The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed

Doceniany na festiwalach (m.in. w Cannes) debiut Joanny Arnow to autorski projekt reżyserki, która nie tylko występuje po obu stronach kamery (reżyseria, scenariusz, montaż oraz główna rola), ale też opiera historię na doświadczeniach z własnego życia. Ann znalazła się na życiowym zakręcie. Mieszka w Nowym Jorku, ale nie jest specjalnie zainteresowana wykonywaną na co dzień pracą, męczy ją związkowa rutyna, a do tego nie może znaleźć wspólnego języka z próbującymi kontrolować jej życie rodzicami. Droga ku odkryciu siebie i przejęciu odpowiedzialności za swoje życie nie będzie należała do łatwych. Zmagania Ann wypełniają zarówno absurdy dnia codziennego, jak i elementy... BDSM. Film Arnow to błyskotliwy i pełen ironii portret pokolenia starzejących się i nieco sfrustrowanych millenialsów. Szczera, a przy tym zabawna opowieść o poszukiwaniu siebie w chaosie otaczającej rzeczywistości.

Reżyseria: Joanna Arnow

Scenariusz: Joanna Arnow

Zdjęcia: Barton Cortright

Muzyka: Robinson Senpauroca

Obsada: Joanna Arnow, Scott Cohen, Babak Tafti, David Arnow, Oscar Bennett

Nagrody: MFF w Salonikach - Srebrny Alexander, Najlepsza aktorka (Joanna Arnow); MFF w Hamptons - Wyróżnienie

Edge of Everything

Po śmierci matki piętnastoletnia Abby zmuszona zostaje do zamieszkania z ojcem i jego młodszą partnerką. Zagubiona dziewczyna, w poczuciu wyobcowania staje na tytułowej krawędzi. Nie czuje się komfortowo w nowej przestrzeni, a fakt, że mężczyzna ułożył sobie życie z nową kobietą nie wpływa korzystnie na i tak już skomplikowane relacje ojca z córką. Nastolatka, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości i poradzić sobie z dotkliwą stratą, zaczyna eksperymentować i szukać nowych wrażeń. Towarzyszy jej w tym zbuntowana Caroline, z którą Abby nawiązuje nić porozumienia. Pełnometrażowy debiut Pablo Feldmana i Sophii Sabelli to słodko-gorzka opowieść o blaskach i cieniach granicznego momentu pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, próbie nawiązania międzypokoleniowego dialogu i wadze przyjaźni. Jest to opowieść o czasie wyjątkowo intensywnym i emocjonalnym, któremu towarzyszy zarówno uczucie ekscytacji, jak również niepewności i lęku.

Reżyseria: Pablo Feldman, Sophia Sabella

Scenariusz: Pablo Feldman, Sophia Sabella

Zdjęcia: Scott Ray

Obsada: Sierra McCormick, Jason Butler Harner, Ryan Simpkins, Emily Robinson, Dominique Gayle

Nagrody: MFF w Santa Barbara - Najlepszy film

Booger

Anna niedawno straciła swoją najbliższą przyjaciółkę i współlokatorkę. Jedynym śladem po Izzy jest kot Booger, który staje się dla Anny symbolem jej utraconej towarzyszki. Kiedy jednak niesforny Booger ucieka przez okno, dziewczyna coraz bardziej pogrąża się w samotności, za jedyny cel stawiając sobie odnalezienie zwierzęcia. W międzyczasie zaczyna jednak doświadczać niepokojących fizycznych zmian, przejmując coraz więcej nieludzkich cech. Po krótkich, intrygujących produkcjach amerykańskiej reżyserki Mary Dauterman, nadszedł czas na jej pełnometrażowy debiut. Nietypowy gatunkowo "Booger" to fascynujące zestawienie horroru z elementami czarnej komedii. Dauterman, wykorzystując ramy gatunkowe, w nieszablonowy sposób porusza bolesny temat żałoby. Reżyserka poprzez film opowiada o sile kobiecej przyjaźni oraz szoku, jaki towarzyszy niespodziewanemu rozpadowi więzi, wpływającemu zarówno na ciało, jak i umysł.

Reżyseria: Mary Dauterman

Scenariusz: Mary Dauterman

Zdjęcia: Kenny Suleimanagich

Muzyka: Zoe Polanski

Obsada: Grace Glowicki, Garrick Bernard, Heather Matarazzo, Marcia DeBonis, Sofia Dobrushin

Mastercard OFF CAMERA: Kiedy startuje Festiwal?

Siedemnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie od 26 kwietnia do 5 maja.