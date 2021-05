Amazon pokaże materiał ze scenami, które nie weszły do „Kolejnego filmu o Boracie”

Już we wtorek 25 maja na platformie streamingowej Amazon Prime pojawi się specjalna produkcja zatytułowana „Borat Supplemental Reportings” („Dodatkowe sprawozdania Borata”). Znajdą się w niej sceny, które nie ostatecznie nie zmieściły się do „Kolejnego filmu o Boracie”, a także kilka innych niespodzianek.

Fanów Borata czekają kolejne niespodzianki /Amazon Prime /materiały prasowe

"Kolejny film o Boracie" to jedna z najciekawszych komediowych produkcji tego roku, która przyniosła twórcom filmu, m.in. Sachy Baronowi Cohenowi, wiele najbardziej prestiżowych nagród. O tym, że materiału zarejestrowanego na potrzeby filmu było więcej niż ostatecznie zmieściło się w filmie, wiadomo było od dawna. Teraz jego twórcy wyszli naprzeciw oczekiwaniom fanów. Ci nawet nie musieli się domagać udostępnienia tzw. #BoratCut (nazwa w nawiązaniu do #SnyderCut, czyli specjalnej edycji "Ligi Sprawiedliwości"). Dostaną go bez podpisywania petycji i akcji w mediach społecznościowych.



Pełny tytuł tej nowej produkcji związanej z "Kolejnym filmem o Boracie" to "Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine" ("Dodatkowe sprawozdania Borata odzyskane z maszyny do montażu"). Podzielona zostanie ona na trzy osobne części poświęcone usuniętym w montażu scenom, a także zawierające krótkie segmenty dokumentalne poświęcone obalaniu teorii spiskowych poruszonych w "Kolejnym filmie o Boracie".



Tytuł pierwszej części tej produkcji to "BORAT: VHS Cassette of Material Deemed ‘Sub-acceptable’ By Kazakhstan Ministry of Censorship and Circumcision" ("Kaseta VHS z materiałem uznanym przez Kazachskie Ministerstwo Cenzury i Obrzezania za nie do przyjęcia"). Jak wskazuje tytuł, widzowie zobaczą w nim materiał, który nie zmieścił się w ostatecznej wersji filmu.



Część druga nosić będzie tytuł "Borat’s American Lockdown" ("Amerykański Lockdown Borata"). Ten czterdziestominutowy materiał poświęcony będzie kilku dniom, jakie główny bohater spędził w towarzystwie dwóch amerykańskich miłośników spiskowych teorii: Jima i Jerry’ego. Sceny te określane są jako pandemiczne reality-show.

Wideo Debunking Borat from 'Borat Supplemental Reportings'

Z kolei w trzeciej części "Borat Supplemental Reportings" obalone zostaną wspomniane wyżej spiskowe teorie. Zajmą się tym eksperci, którzy wypowiedzieli się na potrzeby czekającej na premierę produkcji. Rozprawią się oni m.in. teoriami o mikrochipach w szczepionkach, chińskim wirusie czy przekrętami wyborczymi w Stanach Zjednoczonych. Osobiście pojawi się też sama Hillary Clinton, która skomentuje rewelacje tajemniczego użytkownika Internetu znanego jako QAnon. Ten internauta twierdzi, że pani Clinton pije krew dzieci.