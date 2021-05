​"Amatorzy": Roma Gąsiorowska jako... znana aktorka

28 maja do kin wejdzie film "Amatorzy", w którym obok zawodowych aktorów, takich jak Roma Gąsiorowska, Anna Dymna czy Wojciech Kowalewski, zagrały osoby z zespołem Downa. "Uważam, że to jest przepiękne dzieło, które pokaże całemu światu, że osoby z niepełnosprawnością, z 21 chromosomami, mają nie tylko o jeden chromosom więcej, ale mają też w sobie dużo więcej wrażliwości, o której my w tzw. normie na co dzień zapominamy" - uważa Gąsiorowska.

Roma Gąsiorowska​ w scenie z "Amatorów" /materiały prasowe

Reklama

Roma Gąsiorowska w produkcji Iwony Siekierzyńskiej wciela się w Wiki, gwiazdę zaproszoną do eksperymentalnego projektu, w którym będzie pracować razem z niepełnosprawnymi intelektualnie aktorami-amatorami. Zwycięzcami festiwalu, którzy w ramach nagrody zrealizują spektakl w zawodowym teatrze. Zmierzą się z tekstem opartym na Szekspirze, partnerując profesjonalnym aktorom. Postać grana przez Gąsiorowską wcale nie jest pozytywnym charakterem. Wiki wzięła udział w projekcie poniekąd z kalkulacji, podczas prób bywa nieprzygotowana i nieskoncentrowana.



"To było dla mnie niezwykłe przeżycie, bo spotkałam w pracy aktorów, którzy mają wieloletnie doświadczenie sceniczne" - mówi Roma Gąsiorowska o aktorach z zespołem Downa, których obsadzono w "Amatorach". Na co dzień występują oni w gdyńskim teatrze Biuro Rzeczy Osobistych. Notabene, w tym teatrze od 20 lat gra brat reżyserki "Amatorów", Iwony Siekierzyńskiej.

Reklama

"To jest ich pasja i sposób wyrażania siebie. Są w tym i tak prawdziwi, i tak szczerzy, i tak profesjonalni, zaangażowani i oddani, że niejeden aktor, który wcześniej nie miał styczności z osobami z zespołem Downa, był nie tylko wzruszony, ale i pełen podziwu. Uważam, że to jest przepiękne dzieło, które pokaże całemu światu, że osoby z niepełnosprawnością, z 21 chromosomami mają nie tylko o jeden chromosom więcej, ale mają też w sobie dużo więcej wrażliwości, o której my w tzw. normie na co dzień zapominamy" - dzieli się swoimi wrażeniami Gąsiorowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Amatorzy" [trailer] materiały prasowe

"Dbaliśmy o to, żeby nie przedstawiać osób z niepełnosprawnością w sposób oceniający czy powodujący manipulację w widzu. Myślę, że efekt został osiągnięty. Na pewno warto zobaczyć 'Amatorów', żeby zdać sobie sprawę, jak wielką potrzebę wyrażania siebie mają takie osoby. Ten temat rzadko jest podejmowany publicznie w dyskusji, a już prawie w ogóle w kinie" - stwierdza aktorka.

W obsadzie "Amatorów" znaleźli się też Anna Dymna, Małgorzata Zajączkowska, Mariusz Bonaszewski, Krzysztof Kowalewski i Wojciech Solarz.

Losy filmu związane są z Trójmiastem. Zdjęcia realizowano w Sopocie (Teatr na Plaży), Gdyni (Teatr Muzyczny) i Gdańsku (Teatr Szekspirowski). Co więcej, obraz miał premierę w grudniu 2020 r. na festiwalu filmowym w Gdyni, gdzie brał udział w konkursie głównym. "Amatorzy" trafią do kin 28 maja.