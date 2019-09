Amanda Seyfried: Zabójcze ciało

Na ekranach polskich kin grany jest obecnie komediodramat "Sztuka ścigania się w deszczu" z Amandą Seyfried w jednej z głównych ról. Ta utalentowana aktorka regularnie pojawia się na szczycie kolejnych list najpiękniejszych gwiazd Hollywood. Obdarzona charakterystyczną urodą, nie boi się sięgać po skrajnie różne kreacje - od głupiutkich cheerleaderek, nieśmiałych kujonek czy dziewczyn bez skazy, do gwiazd porno. Chociaż na dużym ekranie jest obecna już kilkanaście lat, wciąż czeka jednak na rolę życia.

Amanda Seyfried na premierze filmu "Sztuka ścigania się w deszczu" /Albert L. Ortega /Getty Images

Karierę w show-biznesie Seyfried rozpoczęła jako modelka. Gwiazda ma doskonałe ciało i z łatwością mogła zostać w modowej branży, ale wolała postawić na aktorstwo, gdzie kariera trwa o wiele dłużej. Co ciekawe, choć Seyfried z pewnością nie ma powodów, by mieć kompleksy na punkcie swojego wyglądu, to jednak przyznaje, że kiedy była nastolatką, nie była taka szczupła.



Reklama

"Czuję się dobrze w swoim ciele, jestem szczęśliwa, ale wyglądałam lepiej, kiedy miałam 15 lat. Miałam piękne duże piersi. Kiedy przyjechałam do Los Angeles, poczułam presję, mówiłam sobie: 'Muszę schudnąć, muszę wyglądać szczupło i pięknie'. Schudłam, ale razem z kilogramami zniknęły piękne piersi. Niespecjalnie za nimi tęsknię, były... niewygodne, ale jak wyglądały! Byłam dzięki nim kobieca" - zwierzyła się w jednym z wywiadów.

W Hollywood Seyfried początkowo występowała w operach mydlanych. W 2003 roku starała się o rolę Reginy, przywódczyni tytułowych "Wrednych dziewczyn", którą ostatecznie otrzymała Rachel McAdams. Seyfried zagrała jej przyjaciółkę, niegrzeszącą inteligencją Karen. Komedia o grupie popularnych uczennic szkoły średniej okazała się sporym sukcesem kasowym. Seyfried, wspólnie z McAdams, Lacey Chabert i Lindsay Lohan otrzymała nagrodę MTV dla najlepszej filmowej drużyny.



Po sukcesie "Wrednych dziewczyn" Seyfried starała się o tytułową rolę w serialu "Weronika Mars", jednak znów przypadła jej rola drugoplanowa. Wcieliła się w postać Lilly, zamordowanej przyjaciółki Weroniki, która pojawiała się wyłącznie w retrospekcjach. W 2006 roku otrzymała rolę w serialu HBO "Trzy na jednego", opowiadającym o rodzinie Mormonów praktykujących poligamię. Seyfried wcieliła się w Sarah, najstarszą córkę głównego bohatera, która stara się pogodzić z religią swych najbliższych. Jej postać zyskała dużą popularność, szczególnie po trzecim sezonie. Krótko po tym Seyfried opuściła produkcję, chcąc skupić się na karierze filmowej. Do "Trzech na jednego" wróciła gościnnie w odcinku finałowym.



Amanda Seyfried: Te oczy, ta twarz 1 / 26 Źródło: AFP udostępnij

Pierwszą główną rolę Seyfried zagrała w musicalu "Mamma Mia!", w którym wcieliła się w córkę bohaterki granej przez Meryl Streep. Młoda aktorka sama zaśpiewała wszystkie piosenki. Film, mimo mieszanych recenzji, zarobił ponad 600 milionów dolarów, stając się tym samym piątym najbardziej dochodowym filmem 2008 roku. Uzyskał także dwie nominacje do Złotego Globu, w tym dla najlepszej komedii lub musicalu. Po dziesięciu latach doczekał się także sequela, w którym Seyfried powtórzyła swoją rolę. Produkcja nie cieszyła się jednak aż tak dużą popularnością jak oryginał.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mamma Mia! Here We Go Again" [trailer 2] materiały dystrybutora

W 2009 roku Sefried wystąpiła w głośnym thrillerze "Zabójcze ciało". Zagrała niepopularną kujonkę, której najlepsza przyjaciółka - cheerleaderka - zostaje opanowana przez demona, zmuszającego ją do mordowania męskiej części klasy licealnej. Komedio-horror według scenariusza Diablo Cody ("Juno") spotkał się z mieszanymi opiniami recenzentów. Sama Seyfried była zadowolona z zagrania postaci, która, wedle jej słów, "nie musi ciągle wyglądać atrakcyjnie".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zabójcze ciało" [trailer]

Rok później aktorka wystąpiła we "Wciąż ją kocham", melodramacie będącym adaptacją książki Nicholasa Sparksa. Seyfried Channing Tatum wcielili się w nim w parę młodych kochanków, którzy zostają rozdzieleni przez jego wstąpienie do armii. W czasie rozłąki zakochani piszą do siebie listy. Obraz nie zyskał przychylności recenzentów, nie okazał się także kasowym hitem. Seyfried otrzymała jednak dobre opinie za swój występ oraz nominacje do nagród MTV i Teen Choice. W tym samym roku artystka wystąpiła też w bliźniaczej niemal produkcji zatytułowanej "Listy do Julii".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wciąż ją kocham" [trailer]

Rolę w thrillerze erotycznym Atoma Egoyana "Chloe" otrzymała przypadkiem, po zrezygnowaniu z niej przez inną aktorkę. Wcieliła się w tytułową call-girl, która staje się uczestnikiem konfliktu małżeństwa, granego przez Liama Nessona i Julianne Moore. Bardziej doświadczeni aktorzy nie szczędzili jej pochwał. Mimo że sam film nie otrzymał najlepszych ocen, Seyfried uważa, że od jego premiery zerwała z wizerunkiem aktorki z filmów dla młodzieży i zaczęła otrzymywać bardziej interesujące oferty.