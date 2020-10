Alżbeta Lenska zakażona koronawirusem: Mam bardzo mało sił

Alżbeta Lenska ma koronawirusa. Popularna aktorka i żona Rafała Cieszyńskiego poinformowała o swoim stanie zdrowia w mediach społecznościowych, publikując na Instagramie długi wpis.

"Nie mam na szczęście klasycznych objawów" - mówi Alżbeta Lenska AKPA

Aktorka, a prywatnie żona znanego m.in. z "Ojca Mateusza" Rafała Cieszyńskiego zamieściła na Instagramie wpis, w którym poinformowała o swoim stanie zdrowia.

"Kochani, zniknęłam na parę dni, ponieważ stanęłam na froncie zmierzenia się z coraz bardziej szalejącym wirusem COVID, który niestety i mnie trafił... Nie mam na szczęście klasycznych objawów, z czego bardzo się cieszę, za to bardzo mało sił, odcięcie od świata i próbę ogarniania rzeczywistości..." - napisała aktorka.



W swoich słowach Lenska przyznała także, że początki jej zmagań z chorobą były bardzo trudne, jednak teraz stara się myśleć optymistycznie.

"Przyznam, że po chwilowym załamaniu, zaczęłam się w końcu cieszyć Nasza rodzinna izolacjo/kwarantanna. Dlaczego? Bo mam ogromne szczęście, że tak łagodnie mnie COVID potraktował i jedynie zabrał na chwile energie. Mam nadzieje, że tak zostanie, a za chwile zacznę już wracać do Siebie z nowymi siłami. Tymczasem trzymam kciuki za Was i Wasze zdrowie - Pamiętajcie proszę, żeby dbać o Siebie" - dodała we wpisie.

Pod postem informującym, że Alżbeta Lenska ma koronawirusa, szybko pojawiło się mnóstwo słów wsparcia od zatroskanych fanów aktorki.

"Udowodniła Pani już, że jest silną kobietą, więc szybko Pani pokaże wirusowi, gdzie jego miejsce. Zdrowia dla całej rodziny", "Szybkiego powrotu do zdrowia", "Dużo zdrówka dla Pani i całej rodzinki", "Dużo zdrowia i sił dla całej rodziny, będzie dobrze" - piszą internauci.

Alżbeta Lenska to aktorka teatralna, telewizyjna oraz filmowa, która pojawiła się m.in. w takich produkcjach jak: "Pierwsza miłość" i "Ojciec Mateusz". Prywatnie wraz z mężem tworzą szczęśliwy dom dla ich dzieci: Zofii i Antoniego. Dwa lata temu aktorka przeszła operację tętniaka mózgu.

Autor: Sabina Obajtek

