Alternatywna historia życia Hillary Clinton

Co by było, gdyby Hillary Rodham nigdy nie poślubiła Billa Clintona? Na to pytanie odpowie serial "Rodham". Platforma VOD zakupiła prawa do ekranizacji książki pod tym samym tytułem, autorstwa Curtisa Sittenfelda.

Hillary Clinton i Jon Bon Jovi - wybory prezydenckie w USA w 2016 roku /Justin Sullivan /Getty Images

Serial, do którego scenariusz napisze Sarah Treem (seriale "Terapia" oraz "The Affair"), opisywany jest jako opowieść o ambitnej kobiecie, która rozwija swój niewiarygodny umysł w drugiej połowie XX wieku.

Bohaterka przebywa drogę od idealizmu do cynizmu i z powrotem. Jednym z producentów serialu będzie odpowiedzialny za "Opowieść podręcznej" Warren Littlefield.



Będzie to druga produkcja platformy Hulu dotycząca byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. W marcu tego roku zadebiutował tam czteroodcinkowy serial dokumentalny "Hillary". Jego głównymi tematami były kampania prezydencka z 2016 roku oraz wydarzenia z przeszłości, które ukształtowały życie Hillary Clinton.

Książka Curtisa Sittenfelda, na podstawie której powstanie serial, została opublikowana w maju tego roku. Szybko trafiła na listę bestsellerów "The New York Timesa".

"Rodham" nie jest jedynym projektem, nad którym pracuje Sarah Treem. Scenarzystka związana jest również z przygotowywanym dla Apple TV+ ośmioodcinkowym serialem "Hedy Lamarr", którego tytułowa bohaterka swego czasu określana była mianem najpiękniejszej kobiety na świecie.



W rolę gwiazdy Złotej Ery Hollywood i autorki wynalazków wcieli się Gal Gadot.