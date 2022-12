Informacje dotyczące projektu "Alien: Romulus" przynoszą kilka interesujących szczegółów. Oprócz dokładnej daty rozpoczęcia zdjęć i miejsca, w którym będą one realizowane ważna jest jeszcze jedna informacja, Do tej pory wiadomo było, że Fede Alvarez zajmie się kręceniem filmu z uniwersum "Obcego". Wybrana została też jego gwiazda, którą będzie Cailee Spaeny ( "Źle się dzieje w El Royale" ). Spaeny pozostaje gwiazdą produkcji, ale najwyraźniej nie będzie to film, ale serial.

"Alien: Romulus": Seria "Obcy" doczeka się serialu

Niewiele wiadomo nadal temat tego, o jakich wydarzeniach "Alien: Romulus" opowie. Tajemnicą pozostaje również to, czy będzie kontynuacją słynnego cyklu, czy jego prequelem. Niewiele podpowiedzi daje tytuł serialu, bo to tylko tytuł roboczy. Wiadomo, że podobnie jak to było w przypadku "Prometeusza" - filmu będącego prequelem "Obcego" - nawiązuje on do mitologii. Tym razem do rzymskiej. Romulus to jeden z założycieli Rzymu.

Szczegóły na temat tego projektu powinny pojawić się już wkrótce. Wskazuje na to niezbyt odległa data rozpoczęcia zdjęć. Z tego powodu spekuluje się, że niedługo zostaną ujawnione kolejne nazwiska aktorów, którzy obok Spaeny wystąpią w serialu reżyserowanym przez Alvareza. Alvarez jest też jednym z autorów scenariusza, który napisał razem z Rodo Sayaguesem. Jednym z producentów jest twórca oryginalnego filmu, Ridley Scott .