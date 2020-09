Alicja Bachleda-Curuś w męskiej obstawie

Na początku września rozpoczęły się zdjęcia do komedii obyczajowej "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Do Polski na plan filmowy tej produkcji przyleciała Alicja Bachleda-Curuś, która gra w filmie jedną z głównych ról.

Alicja Bachleda-Curuś i Mikołaj Roznerski na planie filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" /Marta Gostkiewicz/MTL Maxfilm /materiały prasowe

Jej bohaterkę - Basię, polscy widzowie znają już z wyprodukowanego w 2016 roku filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", który przyciągnął do kin ponad 1,1 mln widzów i cieszył się bardzo dużą popularnością podczas premier telewizyjnych, w serwisach VOD i w momencie pojawienia się na platformach streamingowych.



W kontynuacji "7 rzeczy..." oprócz Alicji Bachledy Curuś ponownie zobaczymy Piotra Głowackiego, Leszka Lichotę, Zbigniewa Zamachowskiego, Macieja Zakościelnego i Mikołaja Roznerskiego.



Grani przez nich bohaterowie spotkają się o pięć lat starsi, ale niekoniecznie o pięć lat dojrzalsi, a widzowie będą mieli szansę dowiedzieć się co następuje po przysłowiowym "i żyli długo o szczęśliwie".



Do obsady serialu w roli nowej kobiecej bohaterki "Pestki" dołączyła Karolina Bruchnicka, znana m. in. z głównej roli w filmie "Córka trenera".



Producentem filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" jest firma MTL Maxfilm na czele z Tadeuszem Lampką, który ma na swoim koncie największe sukcesy kinowe ostatnich lat, takie jak "Nigdy z życiu", "Tylko mnie kochaj", "Nie kłam, kochanie", "Och Karol 2", "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3" czy dwie części komedii "Wkręceni".



Za kamerą nowej produkcji stanęli reżyser Sylwester Jakimow i operator Tomasz Dobrowolski. Premiera filmu przewidziana jest na styczeń 2021 roku.