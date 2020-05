Alicja Bachleda-Curuś w ciąży?

Na instagramowym profilu Alicji Bachledy-Curuś pojawiło się nagranie, które poruszyło sporą część jej fanów. Pod postem pojawiło się nawet mnóstwo wpisów, w których internauci wprost pytają o to, czy piękna aktorka jest w ciąży!

Alicja Bachleda Curuś może już przyjmować gratulacje? /Michał Wargin /East News

Wiele wskazuje na to, że w tym roku mnóstwo gwiazd znanych z telewizyjnych ekranów i pierwszych stron gazet powita na świecie swoje pociechy! W radosnym czasie oczekiwania na potomstwo są bowiem m.in.: Anna Lewandowska, Barbara Kurdej-Szatan, Małgorzata Rozenek-Majdan czy Katarzyna Glinka.

Czy do tego grona dołączyła również Alicja Bachleda-Curuś? Piękna aktorka jest już mamą - syn Henry Tadeusz to owoc miłości polskiej gwiazdy i aktora Collina Farrella. Ich związek przeszedł jednak do historii kilka lat temu, a obecnie Bachleda-Curuś znów jest szczęśliwie zakochana.

W kolorowej prasie nie brak informacji o zaręczynach aktorki z pewnym biznesmenem, ale sama zainteresowana niezwykle ceni sobie prywatność, stąd jego tożsamość wciąż jest owiana tajemnicą. Kolejna fala spekulacji na temat zmian w życiu prywatnym niezapomnianej Zosi z "Pana Tadeusza" pojawiła się tuż po tym, jak na jej instagramowym profilu pojawił się krótki filmik...



Na wspomnianym nagraniu Alicja Bachleda-Curuś dziękuje lekarzom, którzy walczą z epidemią koronawirusa. Chociaż na filmiku aktorka zdecydowała się nie pokazywać całej sylwetki, to nie przeszkodziło to czujnym internautom dostrzec pewnych zmian...

"Inaczej pani wygląda... Ślicznie, ale inaczej... Czyżby...", "Kochana jesteś w ciąży???", "Stan błogosławiony jak nic! Piękna aura" - pisali fani.



Na razie sama Alicja Bachleda-Curuś nie odniosła się do tych doniesień. Myślicie, że rodzina aktorki rzeczywiście wkrótce się powiększy?

Sabina Obajtek