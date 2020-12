​Alfred Molina powraca do roli Doktora Octopusa w trzeciej części "Spider-Mana"

Ciąg dalszy wielkich powrotów słynnych postaci do komiksowych uniwersów, w których zadebiutowały. Po tym, jak ujawniono, że w tworzonym właśnie filmie "The Flash" do roli Batmana powrócą Michael Keaton i Ben Affleck, teraz okazuje się, że w trzeciej części "Spider-Mana" rolę Doktora Octopusa powtórzy Alfred Molina. Zdjęcia do produkcji z Tomem Hollandem w roli tytułowej właśnie się rozpoczęły.

Alfred Molina znów wcieli się w Doktora Octopusa /COLUMBIA PICTURES/MARVEL ENTERTAINMENT / Album /East News

Skomplikowana historia najnowszych ekranizacji komiksów o Spider-Manie rozpoczęła się od trylogii wyreżyserowanej przez Sama Raimiego. Rolę człowieka-pająka zagrał w niej Tobey Maguire. Niedługo później seria doczekała się rebootu w postaci dwóch filmów z Andrew Garfieldem w roli tytułowej. Ponieważ nie cieszyła się ona spodziewanym powodzeniem, zamiast trzeciej części "Niesamowitego Spider-Mana" zdecydowano się na kolejny reboot w postaci produkcji z Tomem Hollandem. Ta niedługo doczeka się trzeciej części.



Do niedawna można było przypuszczać, że wszystkie trzy serie "Spider-Mana" to całkowicie niezależne od siebie produkcje, których poza głównymi bohaterami nie łączy nic. Cykle stanowiące odrębną całość. Niedawno, wraz z przeniesieniem konceptu multiwersów z kart komiksów na ekrany kin, możliwe stało się jednak traktowanie oddzielnych do tej pory serii jako jednego, wspólnego projektu. Koncepcję tę wykorzystał m.in. nagrodzony Oscarem animowany "Spider-Man Uniwersum". Dzięki istnieniu tzw. światów równoległych, możliwe było przedstawienie różnych ludzi-pająków żyjących w równoległych światach. Kiedy doszło do ich połączenia, bohaterowie mogli działać ramię w ramię.

Reklama

Tym samym otworzyła się furtka do kolejnych produkcji umożliwiających powroty ulubionych postaci z poprzednich filmów. Z jednej z nich najwyraźniej korzystają twórcy niezatytułowanej jeszcze trzeciej części "Spider-Mana". Odkurzą na jej potrzeby ulubioną przez fanów postać Doktora Octopusa, w którą Alfred Molina wcielił się w drugiej części "Spider-Mana" w reżyserii Raimiego.

Wideo "Spider-Man 2": Trailer (2004)

Informację o udziale Moliny w trzeciej części serii z Tomem Hollandem w roli głównej podał portal "The Hollywood Reporter". Octopus, czyli w cywilu Otto Octavius, to wybitny naukowiec, do którego ciała w wyniku nieudanego eksperymentu dołączone zostały cztery mechaniczne macki. Po przemianie w przestępcę staje się jednym z najgroźniejszych przeciwników Spider-Mana.

O udziale Moliny w filmie "Spider-Man 3" plotkowano już pod koniec ubiegłego miesiąca, kiedy to aktor był widziany na planie filmu. Nie będzie on jedynym przeciwnikiem Spider-Mana znanym z poprzednich serii filmów, którego zobaczymy w nowej produkcji. Potwierdzony w niej został także udział Jamiego Foxxa w roli złoczyńcy Electro, czyli postaci znanej z filmu "Niesamowity Spider-Man 2".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niesamowity Spider-Man 2" [trailer]

Premierę filmu zapowiedziano na 17 grudnia 2021 roku. Reżyseruje go, podobnie jak dwie poprzednie części, Jon Watts. Po raz pierwszy w tej serii filmów pojawi się postać Doktora Strange'a grana przez Benedicta Cumberbatcha. Niewykluczone, że to właśnie dzięki niemu możliwe będzie połączenie różnych "spider-manowych" uniwersów.