Alfonso Cuaron będzie tworzył na wyłączność Apple TV+

Nagrodzony Oscarem twórca, Alfonso Cuaron, sfinalizował umowę z Apple TV+. Będzie tworzył oryginalne treści na wyłączność technologicznego giganta.

Zgodnie z warunkami wieloletniego kontraktu, Cuaron stworzy i opracuje nowe projekty telewizyjne na wyłączność Apple TV+, platformy, która zostanie uruchomiona 1 listopada. Na razie nie są znane szczegóły tej umowy, jednak - jak donosi "Deadline" - kontrakt został podpisany na pięć lat.

Meksykański reżyser, scenarzysta, montażysta i producent zyskał uznanie filmem z 2001 r. "I twoją matkę też", który stał się jednym z największych przebojów hiszpańskojęzycznego kina. W 2004 r. został reżyserem trzeciej części przygód Harry'ego Pottera, "Harry Potter i więzień Azkabanu". Podczas 86. ceremonii wręczenia Oscarów jego film "Grawitacja" otrzymał siedem Oscarów, w tym dla samego Cuarona za najlepszą reżyserię oraz za najlepszy montaż.

Jednak prawdziwy rozgłos przyniósł mu najbardziej osobisty projekt, realizowany dla Netflixa film "Roma". Obraz nominowany do Oscara w 10 kategoriach, ostatecznie zdobył trzy statuetki: za najlepszą reżyserię, za najlepsze zdjęcia oraz został uznany za najlepszy film nieanglojęzyczny.

Apple TV+ podpisuje ogólne umowy z twórcami, zwiększając swoje ambicje związane z proponowaną ofertą, tym samym rzuca wyzwanie takim serwisom jak Netflix czy Amazon. Już na start Apple oferuje premiery dziewięciu oryginalnych seriali telewizyjnych, w tym: "The Morning Show", w którym występują Reese Witherspoon, Jennifer Aniston i Steve Carell; "For All Mankind"; "See", do którego został zaangażowany Jason Momoa czy "Dickinson" z Hailee Steinfeld.