Alex Gibney nakręcił film o tym, jak Donald Trump nie poradził sobie z pandemią

Po tym, jak zupełnie niespodziewanie okazało się, że drugą część „Borata” nakręcił Sacha Baron Cohen, teraz światło dzienne ujrzał kolejny film, o którym nikt nie miał pojęcia, że powstaje. To film dokumentalny, w którym reżyser Alex Gibney stara się udowodnić, że większości śmierci amerykańskich obywateli można by zapobiec, gdyby prezydent Donald Trump lepiej zarządzał krajem.

Reżyser "Totally Under Control" - Alex Gibney /Gary Gershoff /Getty Images

W czwartek, 10 września, firma dystrybucyjna Neon ogłosiła, że oscarowy reżyser Alex Gibney (Oscar za film dokumentalny "Kurs do Krainy Cienia") i jego współpracownicy przez ostatnie miesiące w pocie czoła pracowali nad filmem dokumentalnym, którego tematem jest zła odpowiedź Białego Domu na pandemię COVID-19. Dokładna data premiery filmu zatytułowanego "Totally Under Control" nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że film pojawi się w październiku tego roku.

Dystrybutor zapowiada, że dokument pokaże, że większości zgonów związanych z koronawirusem, do jakich doszło w Stanach Zjednoczonych - liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do dwustu tysięcy - można było uniknąć, gdyby rząd federalny właściwie wykonywał swoją pracę. To samo tyczy się "lockdownu" i strat ekonomicznych, jakie za sobą pociągnął.

"Niedbale zaprojektowane "lockdowny" i ich długotrwałe skutki gospodarcze doprowadziły do utraty miejsc pracy na masową skalę, powszechnego głodu, wysiedleń i pozbawionego kontroli deficytu federalnego. Gdyby rząd federalny właściwie wykonał swoją pracę - stosując się do jasnych wytycznych w oparciu o poprzednie pandemie - można by uniknąć większości ofiar śmiertelnych i zniszczeń. Chociaż obecna administracja uważa, że dobrze wykonała swoją pracę, pozostaje faktem, że amerykańska odpowiedź na COVID-19 jest jedną z najgorszych na świecie" - czytamy w oświadczeniu dystrybutora.

"Totally Under Control" będzie drugim filmem Gibneya, który ujrzy światło dzienne przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA. 23 września na HBO zadebiutuje dwuczęściowy film "Agents of Chaos", który skupi się na rosyjskiej ingerencji w prezydenckie wybory z 2016 roku.