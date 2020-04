Aleksandra Żebrowska w bieliźnie. Zdjęcie ciężarnej żony wykonał aktor

Michał Żebrowski wkrótce po raz trzeci zostanie ojcem. Jego żona Aleksandra jest już w zaawansowanej ciąży, a kadrami "z brzuszkiem" od czasu do czasu dzieli się w sieci. Ostatnią fotografię wykonał sam aktor.

Aleksandra i Michał Żebrowscy na Balu Fundacji TVN /Andras Szilagyi /MWMedia

Przed Aleksandrą i Michałem Żebrowskimi wyjątkowy czas, małżeństwo oczekuje bowiem narodzin trzeciego dziecka.

Znana para wspólnie wychowuje już dwóch synów: Henryka i Franciszka, a wkrótce ich rodzina powiększy się o kolejnego potomka.

Początkowo żona znanego aktora raczej niechętnie publikowała zdjęcia, prezentujące jej ciążowe krągłości, jednak jakiś czas temu sytuacja nieco się zmieniła. Aleksandra Żebrowska od czasu do czasu dzieli się z internautami kadrami, na których widać spory, ciążowy brzuch.

Nie inaczej było w przypadku ostatniej fotografii, jaka znalazła się na jej instagramowym profilu. W czarno-białym kadrze widać uśmiechniętą małżonkę Michała Żebrowskiego, będącej w bieliźnie i jasnej narzutce. W opisie jako fotograf został oznaczony partner bohaterki ujęcia.



Jak na takie zdjęcie Aleksandry Żebrowskiej zareagowali internauci? Fani śledzący profil żony Michała Żebrowskiego nie szczędzili komplementów.

"Boska Żebrowska", "Jedno z najpiękniejszych zdjęć kobiety w ciąży, jakie moje oczy zobaczyły", "Piękna Mama... Ale Sensual" - brzmią wpisy.

Co ciekawe, pojawiły się także przypuszczenia co do płci trzeciego potomka Żebrowskich, a wszystko przez słowa partnerki aktora, odnoszącej się do pozycji, jaką obrała: "Klasycznie po męsku".

Autor: Sabina Obajtek

