Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami i wiele znanych osób zachęca do wzięcia w nich udziału. Niektórzy z nich piszą nawet, na którą partię warto zagłosować.

Do aktywności obywatelskiej zachęcała również w swoich mediach społecznościowych Aleksandra Popławska. Aktorka opublikowała na Instagramie nagranie, w którym pozuje w opasce na oczy z napisem "Nie śpij, bo cię przegłosują".

Aleksandra Popławska wulgarnie obrażona przez piłkarza

Pod jej postem pojawiła się wulgarna odpowiedź jednego z internautów. "Ty ku... właśnie idź spać" - napisał. Popławska postanowiła zareagować.



Gwiazda wrzuciła kolejne nagranie, w którym zwróciła się bezpośrednio nie tylko do internauty, ale również do jego klubu, ponieważ okazało się, że mężczyzna jest piłkarzem. Do wypowiedzi dołączyła zrzut ekranu ze wspomnianą wiadomością.



"Ty ku... właśnie idź spać" - napisał pod moim ostatnim postem dotyczącym kampanii profrekwencyjnej w wyborach pan Dariusz Gołuński KSWS Victoria Kaliska. Okrasił wpis wymiotującą emiotikonką. Dlaczego Panie Dariuszu Pan mnie obraża?" - zaczęła Popławska.



"Płacę podatki, uczciwie i ciężko pracuję w zawodzie od 20 lat, jestem mamą, żoną i obywatelką tego kraju, która namawia do udziału w wyborach, nie podając konkretnej partii politycznej i nie obrażając przy tym nikogo" - dodała.



"Oczekuję od Pana oficjalnych przeprosin, tak jak miał Pan odwagę oficjalnie mnie obrazić. Proszę tym samym nie obrażać Pana Dariusza, skończmy z zasadą, że Polak obraża Polaka, głosujmy za ludźmi, którzy nie są pozbawieni kultury osobistej i namawiam raz jeszcze: Nie śpij, bo Cię przegłosują" - zakończyła aktorka.



Klub przeprosił Popławską. Piłkarz zawieszony

Okazuje się, że na apel aktorki natychmiast zareagował klub KSWS Victoria Kaliska. Podjęto decyzję o ukaraniu piłkarza.



"Klub KSWS Victoria Kaliska potępia zachowanie zawodnika klubu Dariusza Gołuńskiego, który w social mediach publicznie obraził artystkę Aleksandrę Popławską. Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek przejawom agresji i przemocy. Klub podejmie działania, aby nigdy więcej nie doszło do podobnych zachowań. Jako zarząd podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zawodnika. Zdajemy sobie sprawę, że kara ta nie jest współmierna do haniebnego zachowania, ale ma być przestrogą dla każdego z nas. W imieniu Klubu pragniemy przeprosić Panią Aleksandrę Popławską za karygodne zachowanie naszego zawodnika" - czytamy w komunikacie Zarządu KSWS Victoria Kaliska, który zamieściła w swoich mediach społecznościowych artystka.