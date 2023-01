Aleksandra Popławska i WOŚP: Licytacja przejażdżki rowerowej z aktorką po Kampinosie

Wiadomości

Kilka lat temu Aleksandra Popławska wyprowadziła się z Warszawy i zamieszkała we wsi na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego. I to właśnie z tym niezwykłym przyrodniczo miejscem związana jest aukcja, na jaką się zdecydowała przy okazji tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aktorka ma do zaoferowania wspólną przejażdżkę po Kampinoskim Szlaku Rowerowym.

Aleksandra Popławska /Andras Szilagyi /MWMedia