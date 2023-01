Aleksandra Nieśpielak miała romans ze znanym reżyserem. Była jego muzą!

1 / 9

Nie wiadomo, ile lat miała Agnieszka Jaskółka, kiedy w 1992 roku zagrała jedną z głównych ról w "Psach" Władysława Pasikowskiego. Według daty urodzenia, którą można znaleźć w sieci, miała zaledwie 14 lat, jednak sama zainteresowana w wywiadach twierdziła, że miała wtedy 17 lat. Jaskółka w "Psach" wcieliła się w Angelę - nastoletnią kochankę głównego bohatera, granego przez Bogusława Lindę, która zdradza go z jego przyjacielem (Marek Kondrat). Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Jaskółka otrzymała za swą rolę nagrodę dla najlepszej aktorki w roli drugoplanowej. Do historii kina przeszły cytaty z tego filmu związane z Angelą: "Bo to zła kobieta była" czy "Nie chce mi się z tobą gadać". Na zdjęciu: Agnieszka Jaskółka i Bogusław Linda w filmie "Psy"