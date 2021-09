Aleksandra Konieczna po 20 latach wróciła do... noszenia mini

Nie ma złego momentu na to, by zmienić podejście do swojego ciała. Ostatnio udowodniła to Aleksandra Konieczna, która podczas wakacji na Malcie postanowiła, że po dwóch dekadach znowu zacznie nosić mini! Decyzja ta sprawiła, że znów poczuła się wolna. "Freedom. Od wszystkiego" - napisała na Instagramie.

Aleksandra Konieczna /Radoslaw Nawrocki / Agencja FORUM