Aleksandra Domańska już niejednokrotnie udowadniała, że ma ogromne poczucie humoru i spory dystans do samej siebie. Aktorka w mediach społecznościowych często bawi swoich fanów do łez. Zrobiła to po raz kolejny, pokazując na Instagramie fragment swojego występu w śniadaniówce "Dzień dobry TVN". "Gdy udajesz, że nie masz kaca i nagle zobaczysz wodę" - podsumowała.

Aleksandra Domańska w programie "Dzień Dobry TVN" /screen z "Dzień Dobry TVN" /materiały prasowe

Aleksandra Domańska, aktorka znana z filmów "Podatek od miłości" czy "(Nie)znajomi" oraz zwyciężczyni programu "Ameryka Express", słynie ze sporego poczucia humoru. W mediach społecznościowych na każdym kroku udowadnia, że ma do siebie ogromny dystans i akceptuje siebie w stu procentach. Nie wstydzi się publikować zdjęć, na których wygląda niekorzystnie. Często w prześmiewczy sposób odtwarza perfekcyjne fotografie innych gwiazd.



Była także inicjatorką akcji "Ciało bogini za nic się nie wini", na potrzeby której wzięła udział w rozbieranej sesji zdjęciowej, z dumą prezentując światu swój cellulit. Nie przestaje rozbawiać fanów, promując przy tym ważne wartości.

Domańska po raz kolejny bawi fanów do łez i znów pokazuje swoje ogromne poczucie humoru. Tym razem aktorka opublikowała na Instagramie fragment swojego występu w "Dzień Dobry TVN". Jeszcze w zeszłym roku Domańska gościła w śniadaniówce w towarzystwie Karoliny Malinowskiej i Elżbiety Romanowskiej, promując akcję "Ciało bogini za nic się nie wini".



Kamera uchwyciła wówczas zabawny moment. Kiedy Malinowska i Romanowska rozmawiały z prowadzącymi, Ola dostrzegła na stole szklankę wody. Spojrzała na nią pożądliwym wzrokiem i bez namysłu postanowiła po nią sięgnąć, by ugasić pragnienie.

"Gdy udajesz, że nie masz kaca i nagle zobaczysz wodę" - podsumowała Domańska.

Opublikowany na Instagramie film szybko zyskał popularność i stał się prawdziwym hitem. W ciągu doby obejrzano go ponad 160 tysięcy razy! Pod nagraniem z "Dzień Dobry TVN" nie brakuje komentarzy rozbawionych internautów.

"Znajdź sobie kogoś kto rzuci się na ciebie, jak Domańska na szklankę z wodą" - napisała żartobliwie jedna z internautek.

Kto nie zobaczył jeszcze filmiku, będzie miał kłopoty z jego odtworzeniem. Aleksandra Domańska zmieniła bowiem ustawienia swojego konta na Instagramie i od tego momentu dostęp do jej profilu jest prywatny.



Zdjęcie Aleksandra Domańska w programie "Dzień Dobry TVN" / screen z "Dzień Dobry TVN" / materiały prasowe

Maria Staroń