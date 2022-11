Śmiertelny wypadek na planie "Rust"

21 października na planie filmu "Rust" w pobliżu Santa Fe w Nowym Meksyku operatorka Halyna Hutchins została podczas realizacji jednej ze scen śmiertelnie postrzelona przez Aleca Baldwina . Okazało się, że w pistolecie, zamiast ślepych, były prawdziwe naboje. Wciąż nie wiadomo, jak do tego doszło.



Teraz Alec Baldwin złożył w sądzie pozew przeciwko kilku osobom związanym z produkcją filmu "Rust". W pozwie Alec Baldwin wymienia jako współwinnych tragedii asystenta reżysera Davida Hallsa, rusznikarkę Hannah Gutierrez-Reed i jej asystenta Setha Kenney'a.

"Ta tragedia wydarzyła się, ponieważ na plan dostarczono prawdziwe naboje i załadowano je do pistoletu. Gutierrez-Reed nie sprawdziła dokładnie naboi ani broni. Halls nie sprawdził dokładnie broni, a mimo to uznał, że jest bezpieczna, zanim przekazał ją Baldwinowi. Aktor nie był świadomy tych faktów" - brzmi pozew.

"To byli profesjonaliści, którzy byli zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa na planie. Wszyscy na planie, w tym Baldwin, oczekiwali tego i ufali, że to zrobią. Hutchins nigdy nie poleciłaby Baldwinowi skierować pistoletu w jej kierunku, gdyby pomyślała, że istnieje choćby najmniejsza możliwość, że jest naładowana" - twierdzi pozew.



Baldwin domaga się odszkodowania i pokrycia kosztów sądowych.



W wywiadzie dla CNN z sierpnia 2022 roku Baldwin zrzucił odpowiedzialność za tragedię na planie filmowym właśnie na Hannah Gutierrez-Reed i Davida Hallsa, którzy wręczyli mu broń.



Jason Bowles, adwokat Gutierrez-Reed, powiedział CNN w piątek, 11 listopada: "To on zastrzelił Halynę i to jego wina, nikogo innego".



Poproszony w sierpniu o komentarz adwokat Davida Hallsa oskarżył Baldwina o zrzucanie winy na innych. Adwokaci Setha Kenney'a również zaprzeczali odpowiedzialności za strzelaninę.

To już kolejny pozew w sprawie tej tragedii. Hannah Gutierrez-Reed, specjalistka odpowiedzialna za broń na planie westernu "Rust", złożyła na początku roku do sądu w Nowym Meksyku pozew przeciwko dostawcy amunicji. Twierdzi, że dostarczył na plan filmu pudełka, w którym ślepe naboje były wymieszane z ostrymi.

Zdjęcie Alec Baldwin / BACKGRID / East News

Tragiczny wypadek na planie filmu "Rust"

Przypomnijmy, że 21 października 2021 roku Alec Baldwin wypalił z pistoletu-rekwizytu podczas ćwiczenia sceny strzelaniny. W magazynku filmowej broni miały znajdować się ślepe naboje. Wystrzelony pocisk przeszył klatkę piersiową operatorki Halynę Hutchins i utkwił w ramieniu reżysera Joela Souzy.

W toczącym się śledztwie nie wskazano jeszcze winnych tego zajścia, choć kolejni świadkowie zwracają uwagę na zaniedbania na planie. W tym na lekkomyślność pierwszego asystenta reżysera Dave'a Hallsa, który nie sprawdziwszy broni, przekazał ją Baldwinowi, zapewniając, że jest bezpieczna.

Film kręcony był w Bonanza Creek Ranch, często wynajmowanym przez filmowców, zwłaszcza do kręcenia westernów.

Hayna Hutchins pochodziła z Ukrainy, dorastała w sowieckiej bazie wojskowej za kołem podbiegunowym. Studiowała dziennikarstwo w Kijowie. Ukończyła Szkołę Filmową w Los Angeles. W 2019 roku amerykański magazyn Cinematographer określił ją "wschodzącą gwiazdą kina".