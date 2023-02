Pozew złożony przez rodziców i siostrę Halyny Hutchins oznacza, że popularnego aktora może czekać następny proces. Alec Baldwin będzie już odpowiedział za nieumyślne spowodowanie śmierci przed sądem w Santa Fe. Te same zarzuty ciążą na Hannah Gutierrez Reed, która była specjalistką od broni na planie westernu "Rust" i to ona załadowała rewolwer, z którego strzelał Baldwin. Oboje nie przyznają się do winy, a odpowiedzialność zrzucają na osoby, które dostarczyły na plan amunicję.

Reklama

Alec Baldwin uniknie jednego procesu

Jak przypomina portal "Variety", Baldwin uniknie procesu z mężem zabitej operatorki. Matthew Hutchins już ubiegłym roku pozwał aktora, ale potem panowie postanowili dogadać się poza sądem. Ugody jeszcze nie zawarli, ale jest ona w fazie finalizowania. W ramach tych ustaleń Matthew Hutchins zostanie dopisany do grona producentów filmu "Rust", do którego zdjęcia mają zostać ukończone. Prace na planie mają ruszyć w ciągu kilku tygodni.

"Wszyscy wierzymy w to, że śmierć Halyny była nieszczęśliwym wypadkiem" - oświadczył mąż operatorki.

Rodzice i siostra Hutchins tak wyrozumiali nie są, choć - jak zapewnia ich adwokatka - wspierają oni Matthew i nie zamierzają odwodzić go od ugody.



"Ugoda dotyczyła Matthew i jego dziecka. Ja reprezentuję resztę rodziny - mamę, tatę i siostrę. A oni nie otrzymali żadnego zadośćuczynienia" - oświadczyła Gloria Allred.

Allred reprezentuje też inną osobę związaną z produkcją westernu "Rust", która domaga się sprawiedliwości w sądzie. To Mamie Mitchell, która zajmowała się nadzorowaniem scenariusza. W czasie kiedy zginęła Hutchins i postrzelony został reżyser Joel Souza, Mitchell znajdowała w pobliskim kościele. Pozwała produkcję za emocjonalne cierpienie, jakie wywołał ten wypadek oraz fizyczny ból w uszach i głowie.

Zdjęcie Alec Baldwin / Instagram @elclubdelosgeek / Instagram

Zobacz też:

"Rust": Rodzina zmarłej operatorki zawarła ugodę z producentami filmu

"Luther: Zmrok": Idris Elba wraca w filmowej kontynuacji popularnego serialu