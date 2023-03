Alec Baldwin oskarża prokuraturę o "naruszenie konstytucyjnych praw"

W styczniu tego roku aktor Alec Baldwin i specjalistka od broni palnej Hanna Gutierrez-Reed zostali formalnie oskarżeni przez prokuraturę stanu Nowy Meksyk o nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki Halyny Hutchins na planie westernu "Rust" . Do tragedii doszło jesienią 2021 roku. W czasie kręcenia jednej ze scen aktor postrzelił śmiertelnie operatorkę z rekwizytowej broni, która - jak się okazało - był naładowana ostrą amunicją.

Alec Baldwin oskarża prokuratorki: "Nadużycie systemu"

Choć aktor wielokrotnie zapewniał, że nie ponosi winy za śmierć Hutchins, prokuratura zdecydowała się postawić mu zarzuty. "Po dokładnym zapoznaniu się z dowodami uznałam, że istnieją wystarczające przesłanki, aby wnieść zarzuty karne przeciwko Alecowi Baldwinowi i innym członkom ekipy filmowej. Nie pozwolę, by na mojej warcie ktokolwiek stał ponad prawem. Wszyscy zasługują na sprawiedliwość" - powiedziała wówczas w oświadczeniu prokuratorka okręgowa Mary Carmack-Altwies.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie procesu prawnicy Baldwina złożyli w sądzie zażalenie w związku z rzekomym naruszeniem etyki zawodowej prokuratorki Carmack-Altwies oraz wyznaczonej do tej sprawy prokuratorki specjalnej Andrei Reeb, która 14 marca ustąpiła ze stanowiska. Chodzi o ich publiczne wypowiedzi, w których wskazywały na winę aktora, nie odnotowując przy tym domniemania niewinności. "To postępowanie złamało konstytucyjne prawo pana Baldwina do sprawiedliwego procesu" - twierdzą obrońcy gwiazdora.

Powołali się oni też na opublikowane kilka dni temu przez "The New York Times" fragmenty prywatnej korespondencji obu prokuratorek. Z pozyskanych przez dziennik maili wynikało, że Reeb zajęła się sprawą aktora w celu "rozwinięcia swojej kariery politycznej". "To kolejne nadużycie systemu i kolejne naruszenie konstytucyjnych praw pana Baldwina" - napisali w złożonym w sądzie zażaleniu adwokaci trzykrotnego zdobywcy Złotego Globu.

Alec Baldwin: Grozi mu 18 miesięcy więzienia

Andrea Reeb nie przejęła się tą skargą. "Prawnicy pana Baldwina zrobią wszystko, aby wybielić swojego klienta i skierować uwagę na mnie. Należy pamiętać, że ta sprawa dotyczy Aleca Baldwina, który odebrał życie pani Hutchins. Nie chodzi o nic innego" - stwierdziła prokuratorka.

Rozprawa wstępna odbędzie się 3 maja. Jeśli ława przysięgłych uzna gwiazdora za winnego zarzucanych mu czynów, spędzi on za kratkami maksymalnie 18 miesięcy. Grozi mu również kara grzywny w wysokości 5 tys. dolarów.