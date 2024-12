Ale niespodzianka! Film "Peaky Blinders" wcale nie będzie końcem!

Oprac.: Kinga Szarlej Wiadomości

Serial "Peaky Blinders" dosłownie podbił świat swoją intrygującą historią, bezbłędną realizacją i genialną grą aktorską. Nic dziwnego, że twórcy postanowili zrealizować kontynuacje w formie filmu, który już w 2025 roku trafi do oferty Netfliksa. Czy będzie to koniec uniwersum? Okazuje się, że nie! Co wiemy?

Zdjęcie Barry Keoghan i Cillian Murphy w filmie na podstawie serialu "Peaky Blinders" / Robert Viglasky / Netflix