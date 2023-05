W swoim nowym filmie David Mamet wróci do często wykorzystywanego przez kino tematu zamachu na prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego. Tym razem opowie tę historię z punktu widzenia chicagowskiej mafii. "Assassination" rozwinie teorię mówiącą o tym, że za zamachem stał jej szef, Sam Giancana, który chciał się w ten sposób zemścić za to, że prezydent Kennedy, którego mafia pomogła wybrać na urząd, odwrócił się plecami do swoich mafijnych mecenasów.