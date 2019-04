​Al Pacino przejął władzę

"Ojciec chrzestny", właściwy debiut filmowy Ala Pacino, dla wielu kinomanów jest filmem kultowym. Także dla Marii Seweryn, która wspomina scenę, gdy bohater przejmuje władzę w rodzinie...

Nie do wiary, ale Al Pacino będzie obchodził niebawem 79. urodziny /Stefanie Keenan /Getty Images

"Jest tam taka scena na schodach szpitala, w nocy, kiedy młody Al Pacino decyduje się na przejęcie władzy. Wtedy on zapala papierosa po wyjściu ze szpitala, i to jest ułamek sekundy, zapalenie papierosa i takimi prostymi środkami to zagrał, że on przejmuje władzę, że bardzo się boi, jak się w tym momencie zmienia, co dzieje się w jego głowie - no, coś nieprawdopodobnego!" - wspominała swoje wrażenia z seansu "Ojca chrzestnego" aktorka w programie "Mój gust filmowy".

Pacino rzeczywiście przejął władzę. Ale nie w rodzinie, tylko w Hollywood i nie on sam. Wraz z tym filmem cała grupa młodych aktorów stała się gwiazdami. Od Jamesa Caana ("Sony" Corleone), Roberta Duvalla (Tom Hagen), poprzez Diane Keaton (Kay Adams), Johna Cazale (Fredo Corleone) do Talii Shire ("Connie" Corleone). Za chwilę dołączył do nich w części drugiej filmu Robert De Niro. Tak zmieniało się Hollywood...

Pacino stał się symbolem nowego pokolenia aktorów, którzy wypierali z pierwszych miejsc Paula Newmana, Roberta Redforda czy nawet samego Marlona Brando...

Aktor urodził się 25 kwietnia 1940 r. w Nowym Jorku, jako Alfredo James Pacino w rodzinie włoskich emigrantów. Wychował się w Harlemie, ale uczęszczał do znanych nowojorskich szkół aktorskich, w tym Actor's Studio, gdzie jego guru był Lee Strasberg, który zagrał jego przeciwnika w 2. części "Ojca chrzestnego".

W wieku 17 lat porzucił szkołę i postanowił kształcić się w zawodzie aktora. By zapewnić sobie na to fundusze, pracował jako bileter w Carnegie Hall oraz jako goniec jednego z dużych wydawnictw. Nim stał się sławny, był zatrzymany za ukrywanie i nielegalne posiadanie broni...

Pierwsze sztuki teatralne, w których wystąpił pod koniec lat 60. - "The Indian Wants The Bronx" i "Does the Tiger Wear a Necktie" - przyniosły mu uznanie krytyki i dwie prestiżowe nagrody - Obie i Tony. W roku 1969 debiutował w filmie, a dwa lata później zagrał w "Narkomanach", dzięki czemu został zauważony przez szerszą publikę.

Grał dużo, ale na początku lat 80. wystąpił w serii filmów, które poniosły porażki kasowe i zostały źle ocenione przez krytyków. Jednak nie przyczyniło się to do zmniejszenia jego popularności, chociaż sam aktor zdecydował się powrócić na deski scen teatralnych, gdzie występował przez prawie cztery lata. Do kina powrócił w ciepło przyjętym filmie "Morze miłości".

Niewiele osób wie, że miał propozycję zagrania Hana Solo w "Gwiezdnych wojnach" Lucasa oraz kapitana Willarda w "Czasie apokalipsy" Coppoli. Obie odrzucił - o dziwo, bez szwanku dla swojej kariery...

Pacino jest wielkim fanem twórczości Shakespeare'a oraz opery. Jego ulubiony kolor to czarny. Gwiazdor ma cztery siostry. Prywatnie jest kawalerem, ma troje dzieci: córkę Julię z nauczycielką aktorstwa Jan Tarrant oraz bliźniaki Antona i Olivię z aktorką Beverly D'Angelo.