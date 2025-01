Aktorzy uwielbiają "Wicked". Aż pięć nominacji do prestiżowych nagród

Za najlepsze obsady uznano te z "Anory", "Emilii Pérez", "Kompletnie nieznanego", "Konklawe" i "Wicked".

Nie obyło się bez niespodzianek. Wśród nominowanych zabrakło Guya Pearce'a i Felicity Jones za "The Brutalist", Margaret Qualley za "Substancję", Sebastiana Stana za "Wybrańca" i "Different Man", Nicole Kidman za "Babygirl", Angeliny Jolie za "Marię Callas", Fernandy Torres za "Ainda Estou Aqui", Denzela Washingtona za "Gladiatora II" i Isabelli Rossellini za "Konklawe".

Zadowoleni powinni być twórcy "The Last Showgirl". Jamie Lee Curtis otrzymała niespodziewaną nominację za rolę drugoplanową. Szansę na Aktora ma także Pamela Anderson, która być może stanie niedługo do wyścigu po Oscary. Zaskoczeniem jest także nominacja dla Jonathana Baileya za drugoplanową rolę w "Wicked".

Nagrody Gildii Aktorów. Dlaczego są takie ważne?

Nagrody Gildii Aktorów są wręczane od 1995 roku. Wyróżniają one najlepsze role pierwszoplanowe i drugoplanowe, a także pracę obsady w filmach i produkcjach telewizyjnych.

Nagrody Gildii są świetnym prognostykiem oscarowym. Większość nominowanych do nich walczy później o statuetkę Akademii Filmowej. Zwycięzcy nagród Gildii niemal zawsze kończą z Oscarem. Oczywiście zdarzają się wyjątki. W 2024 roku Lily Gladstone otrzymała nagrodę Gildii za główną rolę kobiecą w "Czasie krwawego księżyca". Oscar trafił jednak do Emmy Stone za "Biedne istoty".

Ceremonia wręczenia 31. Nagród Gildii Aktorów odbędzie się 23 lutego 2025 roku.

Pełna lista nominowanych

Obsada w filmie pełnometrażowym

"Anora"

"Kompletnie nieznany"

"Konklawe"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Aktor pierwszoplanowy w filmie pełnometrażowym

Adrien Brody, "The Brutalist"

Timothée Chalamet, "Kompletnie nieznany"

Daniel Craig, "Queer"

Colman Domingo, "Sing Sing"

Ralph Fiennes, "Konklawe"

Aktorka pierwszoplanowa w filmie pełnometrażowym

Pamela Anderson, "The Last Showgirl"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

Demi Moore, "Substancja"

Aktor drugoplanowy w filmie pełnometrażowym

Jonathan Bailey, "Wicked"

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "Prawdziwy ból"

Edward Norton, "Kompletnie nieznany"

Jeremy Strong, "Wybraniec"

Aktorka drugoplanowa w filmie pełnometrażowym

Monica Barbaro, "Kompletnie nieznany"

Jamie Lee Curtis, "The Last Showgirl"

Danielle Deadwyler, "Lekcja gry na pianinie"

Ariana Grande, "Wicked"

Zoe Saldana, "Emilia Pérez"

Najlepszy zespół kaskaderski w filmie pełnometrażowym

"Deadpool & Wolverine"

"Diuna: Część druga"

"Kaskader"

"Gladiator II"

"Wicked"