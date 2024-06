Kevin Costner i "Horyzont": "Dobrze, że mieliśmy kogoś takiego"

Kevin Costner marzył o nakręceniu tego filmu przez 30 lat. I w końcu mu się udało. To opowieść o amerykańskich osadnikach, którzy podbijają Dziki Zachód. Na swojej drodze napotykają jednak na liczne przeszkody - wdają się w konflikty z Indianami, ciągle muszą się mieć na baczności w związku z zagrożeniami, jakie czyhają na nich ze strony przyrody.



- Musieliśmy być świadomi, że jesteśmy na terenie przyrody, wśród byków, koni. Niektóre były dzikie, inne pracowały wcześniej na planach. Trzeba było uważać, chodząc po planie. Raz biegłem na plan w nocy i uderzyłem w leżący wagon. Upadłem prosto na twarz. Będąc w terenie, często słyszy się, że ktoś się zranił. To nic poważnego, ale tak już jest - opowiadał w rozmowie z Arturem Zaborskim dla Interii Luke Wilson.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kevin Costner? Silny przywódca i człowiek pasji INTERIA.PL

- Dla mnie scenariusz był naprawdę dobry. Zazwyczaj ucząc się dialogów, zmieniam jakieś słowo, żeby brzmiały bardziej naturalnie. Scenariusza Jona Bairda i Kevina nauczyłem się co do litery. (...) Czasami czytając dialogi, myślę sobie, że autor scenariusza nie przeczytał głośno tego, co napisał. Tutaj wszystko było płynne - wyznał aktor.



Luke Wilson jest jedną z wielu gwiazd, jakie pojawiają się w filmie Costnera. W obsadzie znaleźli się również Sienna Miller i Sam Worthington. Premiera filmu odbyła się na festiwalu filmowym w Cannes, gdzie udało nam się porozmawiać z Lukiem Wilsonem, Abbey Lee i Wasé Chief.



- Jest silnym przywódcą i człowiekiem pasji. Ma mnóstwo energii. Kochał ten projekt. Przez cały czas obdarzał tą energią innych, dbał, żeby wszyscy mieli wysokie morale, bo to był trudny plan. Kręciliśmy wśród natury, w terenie. Dużo siedziało. Dobrze, że mieliśmy kogoś takiego, jak Kevin, kto był sobie w stanie z tym wszystkim poradzić. To konsekwentny człowiek, który kręcił film przez cały czas. My przyjeżdżaliśmy na plan tylko na jakiś okres, a on był tam ciągle. Wszedł w tę historię ze wszystkim, co miał. To było widać na planie. Był bardzo obecnym reżyserem - powiedziała Abbey Lee.

- Bardzo ważne jest, żeby ludzie znali historię, jak autochtoni reagowali na tak wielką zmianę, kiedy nagle wszyscy tu przybywali. Film jest świetnie zrobiony, jak zwykle w przypadku Kevina. Jestem ciekawa jego kolejnych dokonań - dodała Wasé Chief.

"Horyzont. Rozdział 1": Co wiemy o filmie?

Kevin Costner jest reżyserem, współscenarzystą, producentem, a także odtwórcą jednej z głównych ról w filmie "Horyzont: Rozdział I" . Produkcja jest zrealizowaną z rozmachem, epicką opowieścią o osadnictwie na zachodzie Ameryki.



"To zarówno piękna, jak i trudna historia. Mówiąc szczerze, dotyczyć będzie wielu kobiet. Będzie w niej miejsce dla mężczyzn, ale to kobiety będą prawdziwą siłą 'Horizon'. Opowiemy o ich codzienności w niezwykle twardym świecie. A życie tam nie było proste. Chcę, żeby to było oczywiste. Chciałbym też pokazać, jak bardzo ówcześni ludzie byli bezbronni" - powiedział Costner w rozmowie z "Variety".

Twórcy filmu podjęli decyzję o podzieleniu filmu aż na cztery części. "Horyzont: Rozdział I" trafił na ekrany polskich kin 28 czerwca. Na kontynuację widzowie będą musieli poczekać niespełna dwa miesiące. Jej premiera wyznaczona została bowiem na 16 sierpnia. Daty premier kolejnych części nie są jeszcze znane.