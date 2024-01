Aktorka zdradza kulisy polskiej koprodukcji. Czuła się, jakby była pod ciągłym nadzorem

Sandra Hüller: Najlepszy rok w karierze?

Aktorka, która gości właśnie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie, gdzie promuje "Strefę interesów" Jonathana Glazera, przyznała, że nie jest przyzwyczajona do bycia w centrum uwagi. "Rano śmieję się do siebie, bo to jest takie miłe. Gdy wyprowadzam mojego psa, ludzie mi gratulują. Ludzie, których nigdy wcześniej nie widziałam" - wyjawiła.

Dla Hüller ostatni sezon był niezwykle udany. Jej dwa ostatnie filmy - "Anatomia upadku" i "Strefa interesów" - miały swą premierę podczas festiwalu w Cannes, gdzie zdobyły dwie najważniejsze nagrody. Obie produkcje otrzymały także po pięć nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film roku. Hüller ma szansę na statuetkę za rolę w "Anatomii upadku". Z kolei za "Strefę interesów" może otrzymać nagrodę BAFTA.

Sandra Hüller o kręceniu "Strefy interesów": 10 kamer było ciągle włączonych

Aktorka przyznała, że obawiała się przyjęcia roli w "Strefie interesów". Przekonało ją jednak spotkanie z Glazerem. "Nie chciał powtarzać narracji, którą widzieliśmy wcześniej, ani niczego upiększać, co także się zdarzało" - mówiła Hüller.

Według niej wrażenie, jakie wywołuje film, wynika z decyzji reżysera o 10 kamerach, które bez przerwy śledziły pracę na planie "Stworzyło to wrażenie życia pod nadzorem. Miałam wrażenie, że byłam ciągle obserwowana" - tłumaczyła aktorka.

Z tego powodu praca na planie "Strefy interesów" była dla niej specyficznym doświadczeniem. "Nie traciliśmy czasu na przerwy techniczne. Byliśmy sami w domu, a asystent reżysera czasem mówił nam, że przestali kręcić, a czasem nie. Dźwięk zgrywało 60 mikrofonów i czasem komunikowaliśmy się w niepostrzeżenie, gdy mieliśmy jakiś problem, bo wiedzieliśmy, że mogą wykorzystać każdą część materiału" - mówiła.

"Anatomia upadku" i "Strefa interesów" nominowane do Oscarów

"Anatomia upadku" i "Strefa interesów" otrzymały po pięć nominacji do Oscara. Pierwszy film ma szansę na statuetkę dla najlepszej produkcji roku, za reżyserię Justine Triet, główną rolę kobiecą, scenariusz oryginalny i montaż. "Strefa interesów" jest nominowana za film roku, reżyserię, scenariusz adaptowany, dźwięk i film międzynarodowy.

Nagrody zostaną wręczone 10 marca 2024 roku.