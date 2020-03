Aktorka odpowiada na krytykę filmu "The Hunt". "Nic nie rozumiecie"

"To było najbardziej ironiczne i surrealistyczne doświadczenie" - mówi Betty Gilpin, gwiazda "The Hunt". Aktorka dopiero teraz skomentowała kontrowersje związane z premierą filmu.

Betty Gilpin na imprezie Vanity Fair Oscar Party (2020) /Taylor Hill/FilmMagic /Getty Images

Premiera łączącego w sobie elementy horroru i satyry filmu "The Hunt" w reżyserii Craiga Zobela była zaplanowana na wrzesień 2019 roku. Została jednak przełożona na marzec 2020 z uwagi na serię strzelanin, do których doszło w Ohio, Texasie i Kaliforni.

Obraz skrytykował wówczas m.in. prezydent Donald Trump, który napisał na Twitterze: "Ten film zrobiono po to, by jeszcze podgrzać atmosferę i wywołać chaos".

Odniósł się do fabuły "The Hunt", która opowiada o snobistycznej grupie bogatych osób, które urządzają polowania na ludzi. Film był określany w mediach jako bardzo brutalny, media pisały również, że to "najczęściej krytykowana produkcja, której nikt jeszcze nie widział".



Aktorzy nie wypowiadali się dotąd na temat kontrowersji związanych z filmem. W najnowszym wywiadzie dla "Variety" zrobiła to dopiero Betty Gilpin, która w "The Hunt" zagrała m.in. obok Hilary Swank.



"To było najbardziej ironiczne i surrealistyczne doświadczenie. W pierwszym odruchu chciałam po prostu złapać cały internet za fraki i powiedzieć: 'Hej, nic nie rozumiecie'. Wtedy byłabym jednak tylko kolejnym głosem krzyczącym w pustkę" - wyjaśnia Gilpin. "Nasz film jest między innymi o tym, jak internet jest w stanie przekształcić jedną wyrwaną z kontekstu informację w bombę" - dodaje.

Zdjęcie Hilary Swank i Betty Gilpin na premierze filmu "The Hunt" w Hollywood, 9 marca 2020 / Rachel Luna / Getty Images

Aktorka powiedziała również, że bardzo zależało jej na roli Crystal. "Nie ma zbyt wielu ciekawych postaci kobiecych do zagrania. Kiedy więc zostałam zaproszona na casting, pomyślałam, że o tę rolę warto walczyć. Kręcenie tego filmu było jednym z najbardziej wyjątkowych i kreatywnych doświadczeń w moim życiu i zmieniło mnie jako osobę" - mówi Betty Gilpin.

"The Hunt" to film, który ma wyjątkowego pecha. We wrześniu premierę zablokowały wspomniane strzelaniny, teraz, ze względu na pandemię koronawirusa, zaledwie kilka dni po premierze w USA zamknięto kina. "The Hunt" można teraz obejrzeć w internecie na platformach iTunes, Google Play, Amazon Prime i FandangoNow.