Aktor Peter Gordon codziennie pisał wiersz dla swojej żony. Robił to przez 25 lat

Cóż za romantyk! Aktor, który wystąpił w niewielkich rolach m.in. w filmach "O jeden most za daleko" czy "Bridget Jones: W pogoni za rozumem" napisał dla swojej żony 8,5 tysiąca wierszy. Ten imponujący dorobek wziął się stąd, że Peter Gordon każdego dnia, przez 25 lat, tworzył jeden utwór. Od czasu śmierci ukochanej pisze je okazjonalnie. Teraz jego córki opublikowały próbkę jego poezji w sieci.

Aktor zaczął pisać wiersze dla swojej żony Alison w latach 80. Każdy utwór zapisywał na karteczce i wsuwał pod poduszkę ukochanej. Z czasem uczynił z tego swój codzienny rytuał. Poezja, którą ofiarowywał Alison, raz ją bawiła, raz wzruszała. W 2016 r. jego ukochana zmarła na raka płuc. Ale Gordon nie przestał tworzyć wierszy, robi to tylko nieco rzadziej.



Teraz 340 wybranych wierszy trafiło na stronę internetową A Love in Verse (aloveinverse.com), którą założyły córki Gordonów, Cassie Davis i Anna Jordan. Projekt zyskał wielką popularność, co ucieszyło 87-letniego poetę-amatora. Na stronie można znaleźć też nagrania interpretacji niektórych wierszy Petera w wykonaniu innych aktorów.



Peter i Alison King poznali się w 1971 r., gdy występowali w tej samej sztuce teatralnej. Pobrali się dwa lata później. On pozostał przy aktorstwie, ona została reżyserką i nauczycielką. Gordon zagrał m.in. w "O jeden most za daleko" i w "Brigitte Jones. W pogoni za rozumem", ale przede wszystkim związał swoją karierę z teatrem.