Akcja kolejnej animacji Pixara zostanie umiejscowiona we Włoszech

Legendarne studio animacji Pixar, w którym powstały takie filmy animowane jak "Toy Story", "WALL-E" czy "Coco", poinformowało o kolejnym projekcie, nad którym rozpocznie pracę. Następny pełnometrażowy film animowany tej wytwórni nosił będzie tytuł "Luca", a jego akcja rozgrywać się będzie we Włoszech.

Tak ma wyglądać nowa animacja Pixara zatytułowana "Luca" /materiały prasowe

Reżyserem filmu "Luca" będzie Enrico Casarosa, twórca nominowanej do Oscara krótkometrażowej animacji "La Luna" z 2011 roku. Bohaterem tej zapowiadanej jako opowieść o wchodzeniu w dorosłość historii będzie młody chłopiec, który spędza lato na włoskiej Rivierze. Niezapomniane wakacje pełne będą lodów, makaronu i przejażdżek na skuterze. Chłopiec nie będzie przygód przeżywał sam. Będzie mu towarzyszył najlepszy przyjaciel - morski potwór ze świata znajdującego się tuż pod powierzchnią wody.



"Dla mnie to bardzo osobista historia. Nie tylko dlatego, że jest umiejscowiona na włoskiej Rivierze, gdzie dorastałem, ale też dlatego, że osią tego filmu jest celebracja przyjaźni. Przyjaźnie zawierane w dzieciństwie często kierują nas na to, kim chcemy być w przyszłości i właśnie tego typu więzi są kręgosłupem naszej historii. Co za tym idzie, do piękna i uroków włoskiego wybrzeża, dodamy niezapomniane lato i przygodę, która na zawsze zmieni Lukę" - mówi o filmie jego reżyser.

Do tej pory Casarosa pracował w Pixarze nad storyboardami do takich animacji jak "Coco", "Odlot" i "Ratatuj".



Film, którego producentem będzie Andrea Warren ("Merida Waleczna", "Auta 3"), trafi do kin 18 czerwca 2021 roku. Wcześniej do kin powinna trafić najnowsza animacja Pixara zatytułowana "Co w duszy gra". Jej premiera została zaplanowana na 20 listopada tego roku.