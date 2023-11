"To jest sentymentalna podróż. Oglądałem wszystkie części Pana Kleksa. Miałem też, co istotne, ścieżkę dźwiękową na winylu, więc tych wszystkich legendarnych już piosenek słuchałem na gramofonie. Jestem też na ścieżce nowego Pana Kleksa. Dla mnie to jest coś świetnego szczególnie, że tutaj zebraliśmy naprawdę znakomitych artystów." - mówi Mrozu. Podobnego zdania jest Artur Rojek, dla którego ten projekt jest świetną przygodą: "Widzę, że biorę udział w czymś pieczołowicie przygotowanym, z dużą wyobraźnią, jakością, z fajnymi gośćmi." IGO, po otrzymaniu zaproszenia do projektu nie zastanawiał się nawet sekundy. "To legendarny film, opowieść, nasze dziedzictwo" - mówi.

Piotr Fronczewski zaprasza do "Całkiem Nowej Bajki"

Singlowi towarzyszy wyjątkowy klip z udziałem wszystkich artystów oraz... Piotra Fronczewskiego , który 40 lat temu stworzył niezapomnianą kreację Ambrożego Kleksa!

Zdjęcie Piotr Fronczewski w teledysku do piosenki "Całkiem Nowa Bajka" / YouTube

To ważna premiera także ze względu na jej wymiar społeczny. Wszystkie przychody uzyskane z dystrybucji utworu "Całkiem Nowa Bajka" zostaną przekazane na rzecz podopiecznych Fundacji One Day.

Dodatkowo w lutym rusza Akademia Pana Kleksa na żywo! Widowiskowa Muzyczna Szkoła Wyobraźni odbędzie się w największych halach w Polsce (w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Trójmieście, Katowicach i Krakowie). Akademia Pana Kleksa na żywo - Muzyczna Szkoła Wyobraźni to duża porcja zabawy i edukacji dla całej rodziny, zrealizowana w widowiskowej formule. Na uczestników czeka mnóstwo wizualnych i muzycznych niespodzianek.



Pierwszą piosenką promującą "Akademię Pana Kleksa" był utwór 'Jestem twoją bajką" w wykonaniu sanah.

"Akademia Pana Kleksa" w kinach od 5 stycznia 2024

"Akademia Pana Kleksa" to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki - Ady Niezgódki - która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę...



W rolę Ambrożego Kleksa wcielił się Tomasz Kot, Adę Niezgódkę zagrała Antonina Litwiniak. W filmie pojawia się również Piotr Fronczewski w roli tajemniczego Doktora.

Scenariusz filmu wyszedł spod piór Krzysztofa Gurecznego oraz Agnieszki Kruk. Reżyserem "Akademii Pana Kleksa" jest Maciej Kawulski.

"Akademia Pana Kleksa" na ekrany kin trafi 5 stycznia 2024.