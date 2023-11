W 2013 roku Aishwarya, która uchodzi za symbol seksu, chociaż przed kamerą nie chce pokazać nawet uda, trafiła do słynnego gabinetu figur woskowych Madame Tussauds. "Towarzyszyły" jej inne gwiazdy kina bollywoodzkiego: Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor, Amitabh Bachchan i Hrithik Roshan.

Zdjęcie Woskowa Aishwarya Rai Bachchan w Madame Tussauds / Clemens Bilan / Getty Images

"Przymierzam się do kilku filmów. Ale nie biorę udziału w castingach. Jeśli rola jest odpowiednia, a ja do niej pasuję, to ją dostanę" - aktorka mówiła w 2013 roku na festiwalu filmowym w Cannes.

Aishwarya Rai Bachchan w Cannes 1 / 8 Aishwarya Rai Bachchan Źródło: AFP

W 2015 roku powróciła do aktorstwa w indyjskim thrillerze "Jazbaa". Następny projekt Rai - biograficzny dramat "Sarbjit" , opowiadający o indyjskim rolniku skazanym na śmierć w Pakistanie, pokazany był premierowo na festiwalu w Cannes. Aishwarya Rai do dziś kontynuuje aktorską karierę, jednak pojawia się na ekranie wyłącznie w indyjskich produkcjach.