​Agnieszka Włodarczyk: Zagraniczne wakacje z nowonarodzonym dzieckiem?

Choć mały Milan urodził się zaledwie tydzień temu, Agnieszka Włodarczyk zaczęła już myśleć o tym, by zabrać go na zagraniczne wakacje. Okazuje się, że synek aktorki może już niebawem zacząć zwiedzać świat.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś swojego pierwszego synka powitali na świecie 7 lipca. Aktorka i maleńki Milan wrócili już ze szpitala do domu i świeżo upieczeni rodzice cieszą się każdą chwilą z nowym członkiem rodziny.



Aktorka swoim szczęściem dzieli się także z internautami.

"Pierwsze dni w domu, wszystko nowe dla nas i Milusia, pierwsze drzemki, pierwsze przewijanki, kąpiel. Uczymy się siebie każdego dnia i każdego dnia jest coś nowego" - napisała Włodarczyk w jednym z ostatnich postów pod uroczym zdjęciem, na którym jej partner i synek śpią razem w łóżku.



Aktorka zdradziła też w social mediach, że czuje się dobrze, pochwaliła znakomitą opiekę i warunki, jakie miała w państwowym szpitalu, w którym rodziła. To także z pewnością pozytywnie wpłynęło na jej świetną formę już kilka dni po rozwiązaniu. O tym, że pierwsze dni z noworodkiem nie są dla gwiazdy bardzo wyczerpujące, może świadczyć najnowszy wpis aktorki.



Włodarczyk opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie w słomkowym kapeluszu, a we wpisie zdradziła, że myśli już o pierwszym zagranicznym urlopie z Milanem. Postanowiła więc dowiedzieć się od internautek, w jakim wieku były ich dzieci, gdy pierwszy raz pojechały w dalszą podróż.

"Interesuje mnie, kiedy pierwszy raz postanowiliście wyruszyć gdzieś dalej z maleństwem? Samolot, samochód - wszystko jedno... Ja póki co nie wyobrażam sobie podróży dalszej niż do centrum, ale przynajmniej w mojej wyobraźni wycieczka za granicę za 3-4 miesiące byłaby już do przyjęcia" - napisała Włodarczyk.



Wyjaśniła też, dlaczego na razie nie chce być z dala od domu. "Nie wiem, może to kwestia organizacji... A może fakt, że póki co wolę być bliżej "naszych" lekarzy, jakby odpukać cokolwiek się działo..." - zdradziła.

W komentarzach posypały się rady innych mam, kiedy najlepiej zacząć podróże z małym dzieckiem. Odezwała się m.in. Paulina Krupińska, która jest mamą 6-letniej Antosi i 4-letniego Jędrzeja. Prowadząca "Dzień dobry TVN" zdradziła, że jedno z dzieci zabrała w dłuższą trasę autem już tydzień po porodzie. W pierwszą podróż samolotem jej maluch poleciał, gdy miał dwa miesiące.