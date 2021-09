Agnieszka Włodarczyk nie zamierza wracać do aktorstwa po urlopie macierzyńskim

Trzeba zaznaczyć, że we wspomnianym filmie i serialu Włodarczyk wystąpiła jeszcze w ubiegłym wieku. Później sporadycznie grywała w serialach i w teatrze. Spróbowała też swoich sił jako wokalistka. W 2007 roku, zachęcona sukcesem w pierwszej edycji programu "Jak oni śpiewają", Włodarczyk wydała płytę "Nie dla oka..." oraz krążek z kolędami.

Sporą aktywność przejawia za to na Instagramie, zwłaszcza od czasu, gdy znalazła nową miłość, utytułowanego triathlonistę - Roberta Karasia. W ubiegłym roku oboje skupili się na podróżowaniu, a ona relacjonowała te egzotyczne wojaże w mediach społecznościowych. Gdy okazało się, że zostaną rodzicami, internetowa sława Agnieszki Włodarczyk jeszcze wzrosła.



Agnieszka Włodarczyk influencerką

Obecnie jej profil na Instagramie obserwuje ponad ćwierć miliona internautów. Celebrytka, która w lipcu tego roku urodziła syna, skrzętnie tę popularność wykorzystuje, promując przeróżne produkty i usługi skierowane do kobiet.

W swoim najnowszym poście Agnieszka Włodarczyk przyznała otwarcie, że takie życie bardzo jej odpowiada. "Zostałam infuencerką, czy się to komuś podoba, czy nie" - stwierdziła na zakończenie wywodu, w którym niby to zastanawia się, kiedy wróci do "normalnej pracy", ale od razu zaznacza, że w ogóle sobie tego nie wyobraża.

"Owszem, zdarzyło mi się wziąć udział w programie, czy zaśpiewać na letniej trasie Dwójki, ale to była chwila bez małego. Byłam blisko, a Tatuś zajmował się w tym czasie synkiem. Natomiast, żeby pojechać w trasę ze spektaklem? Hmm - nie ma mowy. Jedyna opcja to zabieranie go ze sobą, ale czy tego chcę? Czy muszę? Nie! Pracuję z domu, pracuję obok niego i wiecie co? Póki co nie chcę inaczej" - oświadczyła.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś zostali rodzicami w lipcu tego roku. Ich synek ma na imię Milan.