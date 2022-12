Agnieszka Włodarczyk: Kontrowersyjny debiut

W 1997 roku, gdy na ekrany kin wszedł film "Sara" , cała Polska mówiła o piersiach 16-letniej wówczas debiutantki - Agnieszki Włodarczyk . Występ młodziutkiej aktorki u boku Bogusława Lindy był szeroko komentowany i... krytykowany przez obrońców moralności. Reżyserowi Maciejowi Ślesickiemu zarzucano, że nie ma wstydu, każąc nastolatce paradować nago przed złożoną z niemal samych mężczyzn ekipą filmową.

Niechętnie rozmawiam o "Sarze" i rozbieraniu się na ekranie. To było niepotrzebne, za bardzo to przeżywałam... Czułam się zbrukana! Z drugiej strony, gdybym nie wystąpiła w "Sarze", moja kariera nie potoczyłaby się tak szybko - stwierdziła Agnieszka Włodarczyk wiele lat później, gdy była już gwiazdą z pokaźnym dorobkiem.

Reklama

Na to, by Agnieszka zagrała w "Sarze" w stroju biblijnej Ewy, reżyser musiał uzyskać zgodę jej matki. Aktorka bardzo długo miała żal do mamy, że ta wręcz zachęcała ją do przyjęcia kontrowersyjnej roli.

Mama prowadzała mnie na castingi, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Chciałam śpiewać, grać... Chciałam, żeby wszystko kręciło się wokół mnie. Chyba po prostu chciałam być sławna - wyznała Agnieszka w rozmowie z miesięcznikiem "Glamour".

Zdjęcie Agnieszka Włodarczyk w filmie "Sara" / AKPA

Dopiero w sierpniu tego roku aktorka wypowiedziała się o swoim debiucie nieco obszerniej. "Nie przypuszczałam, że dostanę swoją pierwszą rolę tak wcześnie, bez przygotowania i szkoły. Kiedy poszłam na casting do 'Sary', od roku grałam, a raczej próbowałam śpiewać w Teatrze Buffo. Piszę o tym w ten sposób, bo wtedy trochę niezrozumiałe było dla mnie, jak można zatrudnić dziewczynę, która tak mało potrafi. To samo tyczyło się roli w filmie" - wspominała we wpisie zamieszczonym w sieci.

Instagram Post Rozwiń

"Kiedy przyszedł dzień i musiałam zdecydować, czy chcę zagrać tak odważną rolę, czy nie, wiedziałam, że mam dwa wyjścia. Albo zostanę w domu, który mówiąc delikatnie, nie był oazą spokoju, albo dostanę szansę wyrwania się z tego koszmaru i będę niezależna. Bardzo mi na tej niezależności zależało, żeby nikt mi już niczego nie wypominał, nie krzyczał, nie wpędzał w poczucie winy, nie robił awantur. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale uwierzcie mi, łatwo nie było. Mój ojczym szczerze mnie nienawidził" - wyjaśniła swoją sytuację.

Instagram Post Rozwiń

Zdjęcie Nagi debiut Agnieszki Włodarczyk, "Sara" / materiały prasowe

Włodarczyk podkreśliła, że zagrała Sarę zagrała, "żeby się uwolnić". "Mama dała mi wybór, a ja z niego skorzystałam" - dodała.



"Dopiero jakiś czas temu poczułam coś na kształt dumy. Dostałam nawet nagrodę za debiut na międzynarodowym festiwalu filmowym w Kijowie, o czym nikt nie wie. Miło. W moim kraju wtedy spotykały mnie przykrości, więc czułam głównie wstyd. Mimo wszystko nie żałuję tej decyzji, bo chyba tylko dzięki niej, dziś mogę żyć na własny rachunek i na własnych warunkach" - wyznała Włodarczyk.

Aktorka zapewniła że nie była molestowana ani nie została w żaden sposób skrzywdzona na planie filmowym. "Nie czuję, żeby ktokolwiek na planie naruszył moje granice. Byłam traktowana z szacunkiem, a ekipa troszczyła się o mnie, jak należy" - stwierdziła.

Zdjęcie Agnieszka Włodarczyk w filmie "Sara" / Gallo Images/Krzysztof Wellman/Afa Pixx / Getty Images

Agnieszka Włodarczyk nigdy więcej nie wystąpiła nago

Choć Agnieszka Włodarczyk ma na swoim koncie kilka bardzo odważnych sesji zdjęciowych, a zdjęcia, do których pozowała w negliżu, wiele razy publikowane była na łamach magazynów dla panów, tytułowa Sara z filmu Macieja Ślesickiego jest... jedyną rozbieraną rolą w jej karierze.



Po głośnym debiucie, który przyniósł jej niebywałą popularność i dzięki któremu na trwałe zapisała się na kartach historii polskiej kinematografii, nigdy więcej nie zdecydowała się pokazać na ekranie w pełnej krasie... Jeśli rola, którą ma zagrać, wymaga nagości, zgadza się ją przyjąć pod warunkiem, że w scenach rozbieranych będzie miała dublerkę!

Instagram Post Rozwiń