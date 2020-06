Agnieszka Smoczyńska w gronie reżyserów nowego serialu Netfliksa „Warrior Nun”

Netflix zaprezentował właśnie zwiastun nowego serialu zatytułowanego „Warrior Nun”. Tytuł nie jest metaforą – bohaterkami produkcji są wojownicze zakonnice. Dwa odcinki serialu wyreżyserowała Agnieszka Smoczyńska, której międzynarodowe uznanie przyniósł film „Córki dancingu”. Nie jest to pierwsza współpraca Smoczyńskiej z Netfliksem. Reżyserka brała już udział w tworzeniu serialu „1983”.

Agnieszka Smoczyńska /Randy Shropshire/WireImage /Getty Images

"Warrior Nun" został oparty na motywach mangi pod tym samym tytułem autorstwa Bena Dunna. Jego bohaterką jest Ava, dziewczyna, która doświadczyła śmierci. Ava budzi się w tajemniczym kościele, a na plecach odnajduje dziwny symbol. Okazuje się, że została zwerbowana przez starożytne bractwo zakonnic i księży, które broni świata przed demonami. Symbol zapewnia jej supersiły do walki z demonami. Problem w tym, że Ava chciałaby pozostać normalną dziewczyną.



Netflix obiecuje, że jego nowa produkcja będzie pełna zagadek, akcji, przygody oraz romansu i udowodni, że choć główna bohaterka walczy w imię dobra, to sama nie jest aniołkiem. "Jak to się stało, że naszą najlepszą bronią przeciwko złu stała się niewierząca?" - pyta w zwiastunie Joaquim de Almeida, który wciela się w postać kardynała Durettiego.



W postać Avy wcieliła się Alba Baptista. W pozostałych rolach w 10-odcinkowym serialu "Warrior Nun" zobaczymy Toyę Turner, Lorenę Andreę, Kristinę Tonteri-Young, Theklę Reuten oraz Sylvię De Fanti. Produkcja będzie miała premierę już 2 lipca.

Wideo Warrior Nun | Official Trailer | Netflix

Oprócz Smoczyńskiej, wśród reżyserów serialu "Warrior Nun" są Jet Wilkinson, Simon Barry, Mathias Herndl oraz Sarah Walker. Showrunnerem i twórcą serialu jest Simon Barry, który na swoim koncie ma takie produkcje serialowe jak "Van Helsing", "Ghost Wars" oraz "Bad Blood".