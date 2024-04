Agnieszka Holland rozpoczęła pracę nad nowym filmem. Wiemy, o kim opowie

Oprac.: Jakub Izdebski

W piątek 12 kwietnia 2024 roku w Pradze rozpoczęły się zdjęcia do "Franza", nowego filmu Agnieszki Holland. Skupi się on na życiu i twórczości Franza Kafki. Nie będzie to jednak typowe kino biograficzne. Informację przekazała Polska Agencja Prasowa.

