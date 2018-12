"1983", pierwsza polska produkcja serwisu Netflix, spotkała się z chłodnym przyjęciem polskich recenzentów. Do krytyki serialu odniosła się Agnieszka Holland, która wyreżyserowała jego pierwsze dwa odcinki. Jej komentarz pod negatywną opinią zamieszczoną w jednym z serwisów społecznościowych spotkał się z mocną reakcją internautów.

Agnieszka Holland /Podlewski / AKPA

Oczekiwania wobec produkcji serwisu steamingowego były ogromne. Jednak w pierwszych recenzjach dominował zawód. Krytykowano przede wszystkim scenariusz, niejasną budowę świata przedstawionego oraz nienaturalnie brzmiące dialogi. Wśród niezadowolonych z poziomu "1983" był między innymi pisarz i publicysta Łukasz Najder, który opisał swoje wrażenia w serii krótkich wpisów. Jeden z nich skomentowała Agnieszka Holland.

Twórczyni "Pokotu" napisała (zachowano oryginalną pisownię): "Wy sie panowie i panie chyba brandzlujecie tym hejtem. Rozumiem, ze sie wam nie podoba i ze nie rozumiecie konwencji, ale az tak sie tym rozkoszować? Amerykańskie krytyki sa na szczęście zajebiste. No, ale oni sie nie znają na serialach, prawda? To nie nasza słodka, hipsetrska banieczka, do ktorej ktos mnie przypadkiem nakierował. Pozdrawiam! Dobrych gier komputerowych"

Wypowiedź Holland spotkała się z żywą i w większości negatywną reakcją ze strony internautów. Komentujący wskazywali, że krytyka serialu odnosiła się w większości do scenariusza, a nie pracy polskich twórców. Wielu nie spodobał się także zarzut o niezrozumienie konwencji oraz sugestia co do przeznaczenia gier komputerowych dla niedojrzałych odbiorców. Niektórzy pytali także o pozytywne recenzje w amerykańskich mediach, wskazując ich brak w najważniejszych serwisach. Znalazły się także osoby, które stanęły po stronie reżyserki. Także sama Holland umieściła na swym profilu na Facebooku linki do przychylnych opinii, między innymi z serwisu NBC News.

Produkcja Netfliksa opowiada o studencie prawa Kajetanie Skowronie, który stara się rozwikłać zagadkę zamachów z 1983 roku. Zapobiegły one upadkowi Związku Radzieckiego i tym samym przyczyniły do kontynuacji zimnej wojny. Serial wyreżyserowały oprócz Holland także jej córka Kasia Adamik oraz Agnieszka Smoczyńska i Olga Chajdas. W obsadzie znaleźli się miedzy innymi Maciej Musiał, Robert Więckiewicz, Michalina Olszańska, Zofia Wichłacz i Andrzej Chyra. Wszystkie odcinki "1983" są dostępne w serwisie Netflix od 30 listopada.

Wideo "1983": Official Trailer / Netflix