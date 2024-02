Agnieszka Holland nagrodzona przez polskich krytyków. "Nie wolno się bać"

"Dziękuję za nagrodę polskich krytyków w kontekście tego, co działo się wokół naszego filmu, ale też w kontekście tego, czym jest dzisiaj polskie kino i w kontekście wszystkich pytań, które się dziś nasuwają. Doceniliście nasz film" - powiedziała Agnieszka Holland podczas uroczystości w Kinie Kultura.

Agnieszka Holland: To było osiem trudnych lat dla polskiej kultury

Reżyserka podkreśliła, że "Polska kultura jest w szczególnym momencie - momencie tranzycji i zmiany".

Reklama

"Te osiem lat to były trudne lata dla polskiej kultury i przede wszystkim - dla wolnej kultury, która nie boi się mówić pełnym głosem. W ciągu tych ośmiu lat zobaczyliśmy wszystkie ustrojowe i strukturalne błędy, które wyszły na jaw w tym autorytarnym otoczeniu. Pokazały do jakiego stopnia łatwo nas - z jednej strony zmanipulować, zastraszyć, kupić, ale też dać nam poczucie, że właściwie jesteśmy klientami" - wskazała.

"Ten system klientelizmu, który czują wszyscy, którzy robią kino, i który zresztą nie jest tylko polską specyfiką i nie jest specyfiką ostatnich lat, tutaj jednak szczególnie wyraźnie mogliśmy się z tym zetknąć. Ten system spowodował, że nie mówimy pełnym głosem. System był wpisany w model zarządzania kulturą od początku wolnej Polski i odziedziczony po PRL. I to także wyszło w ciągu ostatnich ośmiu lat" - wyjaśniła.



"To déjà vu i poczucie, że wszyscy jesteśmy bohaterami kina moralnego niepokoju, nasilało się w nas coraz bardziej" - oceniła.

Holland przypomniała, że postanowiła zrealizować "Zieloną granicę" w poczuciu, że "dzieje się coś ważnego i to jest także nasza odpowiedzialność jako obywateli, ale także jako filmowców i dlatego nie wolno się bać". Premiera filmu odbyła się 22 września 2023 roku.



"Ten film pokazujemy prawie wszędzie i zbiera on mnóstwo nagród publiczności, bo ludzie przyjmują to do siebie i przejmują się tym przesłaniem. Mam świadomość, że szczególnie w Polsce zaistniał on mocno, ale niewiele się zmieniło, bo Europa i świat stoi przed dylematem 'czy wybieramy komfort czy wartości?'. Ten dylemat jest coraz bardziej aktualny i coraz trudniej się jest z nim zmierzyć" - podkreśliła.

W kategorii polskich filmów wyróżniono także "Chleb i sól" w reżyserii Damiana Kocura oraz "Skąd dokąd" Macieja Hameli.

"Aftersun" ze Złotą Taśmą

Złotą Taśmę dla produkcji zagranicznych przyznano filmowi "Aftersun" w reżyserii Charlotte Wells. "Aftersun" miał światową premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes 21 maja 2022 r. i otrzymał cztery nominacje do nagród BAFTA. Wells zdobyła nagrodę za najlepszy debiut brytyjskiego pisarza, reżysera lub producenta. Odtwórca roli Caluma, irlandzki aktor Paul Mescal był nominowany do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w 2023 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Aftersun" [trailer] materiały prasowe

Ponadto wyróżniono film "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana oraz "Duchy Inisherin" Martina McDonagh.